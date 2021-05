La Aduana de Cuba aclara el destino del avión que recorrió calles de la Habana

La Aduana General de la República de Cuba aclaró que el avión cuyo traslado por calles de La Habana generó inmensa curiosidad es un Antonov AN-24, el primero utilizado por Fidel Castro para viajar al extranjero, que a partir de ahora “será aprovechado como medio de enseñanza”.

“En la noche de ayer la Aduana General de la República y la Escuela de Aduana realizaron el traslado de la aeronave Antonov AN-24 con el apoyo de un grupo de compañeros de la empresa Yuri Gagarin y otros organismos aseguradores (FAR, PNR, UNE, ETECSA)”, escribió la institución en sus redes sociales.

El comunicado añade que la aeronave fue “el primer medio de trasporte internacional utilizado por el líder histórico de la Revolución Cubana”, y que “será aprovechado como medio de enseñanza, facilitando una preparación más general acorde a las buenas prácticas internacionales y así lograr un oficial de Aduana más completo y profesional con sólidos conocimientos”.

"Una vez más la tardía gestión comunicacional provoca diversos comentarios en las redes sociales. Algo tan natural se convirtió en dimes y diretes por no comunicar oportunamente", opinó un internauta, quien recordó que en la Aduana "existe una dirección de comunicación institucional" que debería velar por informar a tiempo y evitar malentendidos.

(Fuente: Facebook/Amantes de la Aviación Cubana)

La fotografía del AN-24 siendo remolcado por la Quinta Avenida de La Habana se viralizó en pocas horas en internet y generó numerosas especulaciones, conjeturas y también muchas bromas.

Varios usuarios de Facebook acertaron en que era un AN-24 y que era trasladado hacia la Escuela de la Aduana para entrenamientos, como finalmente se ha confirmado. Tampoco faltó quien afirmara que Fidel Castro voló en varias ocasiones en una aeronave similar. Una de las ocasiones en que voló un AN-24 fue a Vietnam, en 1973.

Desde comienzos de la década del 60 de pasado siglo, Cuba comenzó a comprar aeronaves rusas. En octubre de 1961 comenzaron a operarse los Ilyushin Il-14 en rutas domésticas y en mayo de 1966 llegaron al país los primero Antonov AN-24.