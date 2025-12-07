La Llave propone redefinir la profesión de ama de casa en Cuba

El popular humorista guantanamero Miguel Moreno, conocido como “La Llave” por su icónico personaje de inspector en el programa televisivo Deja que yo te cuente, volvió a conquistar al público en redes sociales con su monólogo “Remedios raros, oficios que sobran y el trabajo a distancia”.
La presentación fue recientemente en el programa “La risa por delante”, dirigido por Osvaldo Doimeadiós y realizado en La Habana, con público presente. La Llave reflexionó sobre varias profesiones en Cuba, y un fragmento de video se ha vuelvo viral.
El humorista propuso “redefinir” la profesión de ama de casa en Cuba, destacando la enorme carga que enfrentan las mujeres que sostienen el hogar en condiciones adversas.
“Actualmente un ama de casa cubana tiene que dominar una cantidad de elementos de la realidad, de la cotidianidad, que no se le puede tratar como alguien simple”, dijo Moreno, desatando risas y aplausos del público.
“Esa señora para hacer sus quehaceres tiene que saber a qué bloque eléctrico pertenece, qué conectividad tiene, qué disponibilidad de megawatts hay, si entra o no entra el agua ese día, cuánto dinero tiene para comprar alimentos y qué alimentos puede comprar que no se dañen en dos días, a cómo está la bolsa de valores de Nueva York y hasta a qué precio le salió de la bolsa a alguien poner el dólar hoy”, añadió entre carcajadas.
El monólogo es más que un sketch humorístico, funciona como una radiografía de la crisis energética, económica y doméstica que padecen millones de cubanos.
A través de la sátira, La Llave logró poner sobre la mesa un tema que rara vez se trata, y es el agotamiento y la sobrecarga que enfrentan las mujeres cubanas ante los apagones, la escasez y la inflación.
El fragmento ha circulado ampliamente en plataformas como Facebook, donde usuarios han aplaudido al comediante por “decir lo que muchos piensan” y por su capacidad para transformar el dolor cotidiano en risa inteligente y crítica social.
