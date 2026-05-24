"Cuando llegue un helicóptero tecnológico, ¿le vas a tirar piedras?": Comediante venezolano Marko Pérez se burla de oficialistas cubanos

El comediante venezolano Marko Pérez publicó un video en Facebook dirigido a los cubanos que apoyan a Díaz-Canel en el que se burla, con su característico humor directo, de quienes han aparecido en grabaciones declarando estar «preparados» para enfrentar al ejército de Estados Unidos.

En el clip de 58 segundos, Marko arranca con una afirmación contundente: «Esto es un mensaje para la gente que apoya a Díaz-Canel en la isla de Cuba, que estadísticamente es el 0,00000000000001% de la isla y trabajan con él».

El comediante ironiza sobre la capacidad militar real de esos seguidores del régimen, señalando una contradicción evidente: «Los estoy viendo en videos diciendo que cuando los imperialistas vengan estamos preparados. Tú no estás preparado. Ustedes no están preparados para el ejército de Estados Unidos».

La frase que más resonó entre la audiencia fue la pregunta retórica que da título al video: «¿Con qué le vas a dar si las armas están dañadas? Cuando venga ese helicóptero tecnológico, ¿qué le vas a caer a palazo? ¿O le vas a dar con la piedra esa que tienes abajo del colchón?»

Marko no se detiene ahí y lleva el sarcasmo hasta el límite: «Cuando vayas a tirar la piedra, no la tiras cuando el helicóptero te desintegró. Deja tu estupidez. Anda, corre, escóndete por un monte».

El cierre del mensaje es igual de contundente: «Si estás atravesado, te vas a enterar que se lo llevaron porque San Pedro te lo va a decir. Ni cuenta te vas a dar el tiro que te van a dar. San Pedro te va a decir: por ridículo».

El video responde a un fenómeno recurrente en Cuba: la aparición de ciudadanos —generalmente vinculados al aparato del Estado o las milicias— en grabaciones donde declaran estar listos para defender la revolución ante una eventual intervención militar extranjera, en línea con la doctrina oficial conocida como «guerra de todo el pueblo».

Marko Pérez tiene una relación cercana con la comunidad cubana.

En diciembre de 2023, el comediante aseguró que los cubanos son virales por naturaleza, y en marzo de 2026 condujo el reality digital «El Desorden de Marko», donde el cubano Fiu Fiu (Rayner Tamayo) lanzó mensajes de apoyo a la libertad de Cuba y se emocionó hasta las lágrimas hablando de su país, conmoviendo también al propio Marko.

El influencer venezolano, radicado en Estados Unidos y con más de 42 millones de seguidores en redes sociales, cerró el clip con una última advertencia para los oficialistas: «Te hubieras ido a la playa a bañarte. Esto entra y lo sacan en 30 segundos y tú te vas a enterar el día siguiente de las noticias. Sean estúpidos».