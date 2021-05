Denuncian abandono de libros en patio de la "Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz"

Libros abandonados en el patio de la institución Foto © Facebook Judit Díaz Henquén

Una cubana denunció el abandono de libros en buen estado, en el patio de la "Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz" entre los que se encuentran obras del filósofo y pedagogo José de la Luz y Caballero (1800-1862).

La publicación de Judit Díaz Henquén en Facebook, generó decenas de interacciones que muestran indignación en la red social, tras ver las imágenes de los libros abandonados en el patio de una Casa de Altos Estudios de la Universidad de La Habana.

"Estos libros pudieron tener mejor destino que este ahora mismo en el patio de la "Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz", de la Universidad de La Habana, L y 27, Vedado" dice el texto de Díaz.

Sus breves palabras las acompaña de una imagen reveladora. Se aprecian los libros tirados unos sobre otros, en un montón de escombros.

Díaz pudo recoger dos ejemplares y asegura que se encontraban en perfecto estado. Mostró la foto de uno de ellos, titulado José de la Luz y Caballero, obras, elencos y discursos académicos (volumen III). Entre los comentarios a la publicación un lector añadió un fragmento de este célebre pensador cubano.

“Antes quisiera ver yo desplomadas, no digo las instituciones de los hombres, sino las estrellas todas del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral” dice la cita de José de la Luz y Caballero, mencionada en Facebook.

Varios usuarios se cuestionaron cómo es posible que en una institución universitaria de alto prestigio nacional e internacional se ofrezca semejante tratamiento a los libros de compatriotas ilustres como José de la Luz y Caballero, "el cubano que nos enseñó primero en pensar".

En los comentarios alguien señaló además que esto se ha vuelto una práctica normal y que se venden incluso matrices de discos grabados en vinilo a Materia Prima.

"Es normal aquí. Si están vendiendo las matrices de los discos de nuestra música, grabados en vinilo. La historia de nuestra música. Los están vendiendo como materia prima", denunció un ciudadano.

En cuanto a los autores que han sido desechados, además de José de la Luz y Caballero, se destacan las obras del diplomático Raúl Roa, conocido en Cuba como el "Canciller de la Dignidad".

El humorista cubano Ramón Fernández Larrea dejó un comentario en que destaca los autores que no están en la pila de desechos de la Universidad de La Habana. "No puedo ver eso... ¿Y por qué no hay “sobras” del comangante?" se preguntó.

Un comentario señala que el abandono de estos libros en el patio de la "Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz" muestra "la debacle social" que vive Cuba. "¿Qué mas se puede esperar? Un país en franca decadencia moral y cívica. Vergüenza", dice un internauta.

La joven que hizo la denuncia es directora de un programa radial cubano que lleva 15 años al aire, Scala Master, de Radio Metropolitana. Otras personas se han unido en su reclamo.

"Desgraciadamente no es la primera vez que pasa algo como esto y cuando vienes a ver la responsabilidad o la decisión de este acto atroz la tuvo una institución por temas de espacio o poca movilidad... ¿Por qué? Porque no les duele, porque no hay conciencia, porque es más fácil tirarlos que buscar soluciones. Pongo mis manos en la hoguera que los responsables de esto no buscaron soluciones, no caminaron, no preguntaron a quién regalarlos... En fin, el mar. Paciencia es todo lo que pido estos días", señaló el promotor cultural Alejandro Mainegra Reyes.

En el verano del 2020 la Universidad de La Habana posicionó entre las 500 mejores universidades del mundo, según el ranking anual para 2020 de la consultora británica Quacquarelli Symonds(QS). Ocupó el puesto 498 del listado, que estuvo encabezado por tres universidades estadounidenses, el Instituto de Tecnología de Massachusetts,la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard.