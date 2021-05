Cubanos se quejan de la calidad de un queso que se vende como gouda en tiendas MLC

Preparado lácteo con queso gouda que se vende en tiendas de MLC. Foto © Facebook / Todo en MLC

Varios cubanos se han quejado en redes sociales recientemente por la calidad de un queso que venden como gouda en las polémicas tiendas de la isla que operan en dólares o Moneda Libremente Convertible (MLC), a los que solo tiene acceso una parte de la población que recibe remesas familiares desde el extranjero.

Según las imágenes compartidas, el producto, de origen español, está cubierto por una envoltura roja donde se define como “preparado lácteo con queso gouda”, el cual contiene un 15 por ciento de este en los ingredientes. Tiene un peso de más de 2.8 kilogramos y un precio de 23.45 dólares.

En el grupo “Todo en MLC”, de Facebook, un usuario denuncia que los establecimientos venden tal producto como queso gouda, lo cual se evidencia en la etiqueta del precio y el comprobante de pago al centro comercial "La Puntilla" en La Habana.

“¿Por qué venden este preparado de queso gouda que sabe a mantequilla como queso gouda? ¿Por qué engañan así a los clientes?”, cuestiona otro internauta en el mismo grupo. “Qué desencanto se siente cuando uno es engañado de esta vil manera”, lamentó.

Otra usuaria expresó su “decepción” en el grupo “Donde hay equipos en MLC”, también de Facebook. “A pesar de los tantos comentarios que leí sobre el supuesto queso gouda del nylon rojo, decidí darle una oportunidad (no necesariamente a todos nos tienen que gustar las mismas cosas)”, dijo.

“Una y mil veces me arrepiento de haberlo comprado, si no fuera tan testaruda y hubiera hecho caso me hubiera ahorrado los casi 25 USD que cuesta. Para colmo no es ni queso, con la publicidad engañosa que ponen en las tiendas, porque todas lo anuncian como queso Gouda pero en realidad NO ES QUESO. Hay que acostumbrarse a leer las etiquetas, si tan solo lo hubiera hecho”, explicó.

En Cuba la variedad de quesos que ofertan las tiendas es bastante pobre, y el gouda predomina entre las preferencias. Son particularmente perseguidos los de las marcas alemanas "Oldenburger Gouda" y "Gut von Holstein".

El gouda es un queso amarillento neerlandés denominado así por la ciudad de Gouda, en Holanda, de donde es originario. El término "gouda" es hoy en día un nombre genérico, que no está limitado a los quesos de fabricación neerlandesa.

El término "Gouda Holland" ("gouda de Holanda") está registrado en la Unión Europea como una denominación de origen protegida. En varios casos, llevan una corteza dura seca o revestida de cera o de una suspensión plástica o de una película de aceite vegetal y color amarillento.

Actualmente los mercados venden productos con la apariencia de quesos que en realidad no lo son. Un reportaje del diario español El País advertía en 2018 que los clientes debían aprender a distinguir tales sucedáneos en sus compras, al fijarse en la lista de ingredientes.