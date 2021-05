Anamely Ramos denuncia secuestro de Maykel Osorbo y El Funky por parte de la Seguridad del Estado

Maykel Osorbo y El Funky Foto © Maykel Osorbo 349/FB

La activista y curadora de arte Anamely Ramos denunció el secuestro de los raperos Maykel Osorbo y El Funky por parte de agentes de la Seguridad del Estado en Cuba.

Ramos aseguró que los músicos estaban "secuestrados desparecidos" y que no aparecen en "el sistema" cuando se llama a las estaciones de policía para averiguar su paradero.

Por su parte, la artista Camila Lobón dijo: "¿Dónde están Maykel Castillo Pérez y Elexer Funk? ¿Qué justifica que Luis Manuel Otero Alcántara no esté de vuelta en su casa? ¿Por qué no está libre ya, por qué no lo dejan comunicarse? ¿Qué pasa con todos esos que quieren apresar por manifestarse pacíficamente? ¿De verdad alguien vio algún delito cometerse ese 30 de abril? ¿Qué es un delito, sentarse en el piso, gritar, pedir lo que se cree justo? ¿A quién daña eso? Violencia, desorden, desacato al sentido común, es lo que practica todos los días el gobierno cubano".

Este martes en la tarde Maykel Osorbo y El Funky fueron detenidos por la fuerza por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana.

Los agentes llegaron a buscar a Osorbo a su casa cuando estaba almorzando y cargaron con él, sin que se le permitiera siquiera vestirse.

Según la información difundida, "fueron a buscarlo una pila de policías y él estaba almorzando, sin camisa y sin zapatos y así mismo se lo llevaron, a la fuerza".

Hasta el momento se desconoce otra información sobre el estado y el paradero de los músicos.

En el caso de El Funky, fue detenido cuando se dirigía a la casa de Maykel Osorbo.