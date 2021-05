La niña cubana que emigró por la selva a Uruguay y quedó semifinalista de "Got Talent"

Saydis Calzado Foto © tvshow.com.uy

Saydis Calzado, la niña cubana de 12 años que deslumbró con su voz a todos en el Got Talent Uruguay, relató que lo más difícil que ha hecho en su vida es emigrar de Cuba hacia el país sudamericano.

Hace tres años, la niña salió con sus abuelos de la Isla, en una travesía de cuatro días a pie y en barco por ríos, atravesando Panamá, Guyana Francesa, Brasil y hasta llegar a Uruguay.

“Fue lo más difícil que viví en mi vida”, declaró la niña a El País. “Lo pasé muy asustada por la incertidumbre de que algo malo podía pasar. Estuve muerta de miedo, todo el tiempo, pero para darme fuerzas fortaleza y lo único que pensaba era en mi mamá. Me decía: ‘tengo que ser valiente por mi mamá y para encontrarme con ella’. Fue difícil, pero gracias a Dios todo salió bien”.

Su padrastro y su madre la esperaban en Uruguay, país en el que vivían hacía ya unos años y donde ahora la pequeña Saydis estudia en el liceo 54 del Cerro.

Por su parte, Sayma, la madre de la menor, relató que hizo el intento de que la pequeña se reuniera con ella de manera legal, “pero por cuestiones de mi país no pudo y tuvo que pasar por esa travesía que pasamos todos que fue muy difícil para poder estar juntas”.

Es “una pequeña guerrera, porque pasó por todas esas cosas. La verdad que no lloró hasta que no me vio. Y todavía se me hace un nudo en la garganta cada vez que lo digo. Por eso no me gusta contarlo”, asegura la madre.

Según la Saydis, cantar es su pasión y se la pasa cantando todo el día: “Tenía tres años y cantaba en todos lados, cumpleaños, fiestas, donde quieras, ella cantaba”, dice.

La niña estudió en la Escuela de Música en Cuba, y en estos momentos en Uruguay asiste a clases de canto y teatro en la Escuela de La Voz en Punta Carretas.

El pasado lunes los miembros del jurado de Got Talent Uruguay le dieron el “botón dorado” a Saydis Calzado, quien cantó una canción de Celia Cruz, convirtiéndose así en semifinalista del certamen.

"No me lo esperaba. Y menos cuando Claudia tocó el botón rojo. Me asusté y me dije: ‘no le gustó’. Pero después, cuando tocó el botón dorado, quedé en shock", relató.

De acuerdo con la niña, eligió el tema "Yo Viviré", de Celia Cruz, porque se identifica mucho con la cantante y "la canción que elegí habla también de mi país. Por eso no me costó elegirla”, dijo.

"Fue algo que siempre esperé. Miro los Got Talent de todos los países y el de Uruguay es el que más veo para saber como es aquí. El lunes estuve llorando durante todo el programa hasta que terminó, porque no es lo mismo ver a otras personas que verme a mí ahí cantando. Fue muy emocionante", indicó la niña.

Saydis cuenta que a su mamá le gustaba cantar, pero que nunca tuvo la oportunidad en Cuba.

"Por eso dije que iba a representar a mi mamá y a cantar por ella, porque ha estado ahí todo el tiempo conmigo, apoyándome como siempre, al igual que toda mi familia", afirma.

Según Saydis, ya tiene en mente la canción que piensa cantar en la semifinal del concurso de talentos, pero prefiere sorprender a sus seguidores.