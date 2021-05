Colas monumentales para comprar gasolina en Holguín

Las colas han llegado a las gasolineras de Holguín, según confirmó a CiberCuba una vecina de las afueras de la ciudad.

"Aquí las colas de gasolinas cogen hasta tres cuadras, sin exagerarte. Se pasan el día entero para coger gasolina. Aquí estuvo un amigo de mi hijo ayer (por el jueves) y nos estaba diciendo que se fue a hacer una cola desde las once de la mañana y compró a las 3 de la mañana. Oye cuántas horas pasó para coger gasolina. No es fácil y si son las tiendas de MLC, son otras multitudes que para qué decirte", señaló en declaraciones a este portal.

Confirma su versión una trabajadora del Cupet de la carretera de Gibara esquina calle Progreso, de Holguín, que en respuesta a una llamada telefónica desde esta redacción aseguró que no tienen combustible para vender.

Otro vecino del centro de Holguín contactado por CiberCuba comentó que él hizo cola la semana pasada y logró comprar 25 litros a 30 pesos el litro en un Cupet.

Colas en una gasolinera de Holguín. Foto: CiberCuba.

Además, aclaró que ya en la calle no puede encontrarse gasolina de la que normalmente se vendía en el mercado negro, dos o tres pesos más barata que en los servicentros.

Otra vecina que vive "lejos de la carretera de Gibara" comenta a CiberCuba que por su avanzada edad apenas sale por temor al coronavirus, pero sabe que "las colas están donde quiera. Ni con el virus se cuidan. Qué se va hacer", se lamenta.

Colas en una gasolinera de Holguín. Foto: CiberCuba

Un cuarto holguinero envió a CiberCuba fotos de las colas en varias gasolineras de su ciudad, "lo mismo de día que de noche" y a esto hay que sumarle, dijo, "los cortes de electricidad de entre tres y cuatro horas todos los días en repartos seleccionados".

Cola en gasolineras de Holguín. Foto: CiberCuba.

Él asegura que un amigo suyo que trabaja en un Cupet le ha dicho que a la ciudad de Holguín sólo están entrando dos pipas de combustible a la semana. De ahí las colas en los Cupets de la carretera de Gibara, Reparto Ciudad Jardín y Reparto Peralta, frente al hospital Pediátrico.

Cola en una gasolinera de Holguín. Foto: CiberCuba

Las colas en las gasolineras no son nuevas en Cuba. En enero de 2020, también se reportaron aglomeraciones de personas en la gasolinera de la carretera de Gibara de Holguín. Sin embargo, la prensa oficialista no informó los motivos por los que faltaba combustible, no sólo en esta provincia sino también en Santiago de Cuba, de donde desapareció, por la misma fecha, la gasolina "barata".

Ya en septiembre de 2019, Euronews informaba de la escasez de combustible en Cuba, que resucitaba el fantasma del Período Especial, la peor crisis económica que recuerdan los cubanos. En ese momento (antes de la crisis de la pandemia), Díaz-Canel reconoció que la Isla se había quedado sin petróleo y se enfrentaba a apagones.

La escasez actual de combustible que vive Cuba empieza a notarse no sólo en las gasolineras sino también en las viviendas. Vecinos de Pinar del Río, Camagüey, Villa Clara, Matanzas, Cienfuegos, Artemisa y Santiago de Cuba han asegurado que están sufriendo cortes de luz diarios de entre una y dos horas.

CiberCuba se puso en contacto este viernes, a través de Twitter, con la empresa Cupet, la compañía petrolera más grande de Cuba, según su página web, para preguntar por la inestabilidad en el suministro de petróleo en el país. En el momento de redactar esta información no había recibido respuesta.