Entrevista a Descemer Bueno: "No intenten subestimarme"

Descemer Bueno ha conversado con CiberCuba poco antes del lanzamiento, a las 12:00 horas de este viernes, de Libertad y Amén, junto a Baby Lores, Insurrecto, Amaury Gutiérrez, El Uniko, Eddy K y la joven rapera Trueno Aguilera.

Se trata de un tema que se suma a Patria y Vida, donde también colaboró Descemer Bueno. También se suma a Un sueño, de El Micha. "Libertad y Amén tiene todos los matices de pueblo, de cristiano y de colores", señaló en la entrevista.

En la entrevista, el artista habló de sus desavenencias con el comunicador cubano Alexander Otaola y con el cantante Yotuel Romero. En este sentido, señaló que se ha sentido excluido del grupo de artistas que grabaron Patria y Vida.

"No intenten borrar a Descemer Bueno, desacreditar, eliminar a Descemer Bueno, no le va a salir bien a nadie. No intenten subestimarme", dijo el cantante.

"Quisiera que toda esta polémica se arreglara porque no soy el eje de esta polémica", defendió el cantautor en alusión a la controversia en torno al reparto de los beneficios editoriales de Patria y Vida.

Descemer Bueno también abordó el tema del racismo. "¿El que voy a ser comunista, voy a ser yo, el negro?", se preguntó.

El artista adelantó también que está a punto de sacar colaboraciones con Vanesa Martín y Rosario Flores. También con Maykel Osorbo, con quien ha grabado un tema titulado Lágrimas, que lleva el sello del realizador y fotógrafo cubano Anyelo Troya.

Además, adelantó que le gustaría grabar con Jacob Forever y con Roldán, de Orishas.

En el tramo final de la entrevista, Descemer Bueno se refirió al vídeo de Luis Manuel Otero filtrado por afines a la Seguridad del Estado y confesó que no entiende por qué los cubanos estamos tan solos. "A este muchacho lo están matando. Esto es un ultraje a la dignidad", dijo.

Antes del cierre, el artista envió un mensaje a Israel Rojas y a Mayito (Rivera) Van Van: "Si tienes dignidad, si tienes hombría, haz lo que tienes que hacer. Esto le tiene que importar a todo el mundo. Hombre, mujeres, blancos, chinos. Salgan para la calle y den la cara como seres humanos", concluyó.

