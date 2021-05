Cubano critica abundancia de alimentos en tiendas MLC: Quiero que me digan dónde está el bloqueo

Alimentos en la tienda El Palco, en La Habana Foto © ElWhite Musico/ Facebook

Un cubano residente en La Habana arremetió contra las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), tras visitar el centro comercial Palco, donde comprobó el amplio de surtido de alimentos.

El joven cantante, identificado como El White, compartió fotos que muestran el amplio surtido en carnes, mariscos, refrescos, chucherías y conservas, y criticó que esos productos solo se puedan adquirir en ese tipo de establecimientos, que operan con una moneda a la que solo tiene acceso una parte de la población.

"Yo quiero que me digan a mí en dónde está el bloqueo, yo soy músico y no puedo comprar en esas tiendas porque no tengo dólares como muchos cubanos, para no decir la gran mayoría", lamentó.

"Que compre el que pueda y el que no que se salve cómo pueda. Sigan esperando, yo no sé que esperan para tomar lo que es nuestro", concluyó.

Son muchos los cubanos que piden el fin de las tiendas MLC en el país, donde únicamente pueden comprar las personas que reciben dólares u otra divisa extranjera, mientras el resto solo cuenta con las unidades en moneda nacional, cada vez más escasas y prácticamente desabastecidas.

El pueblo cuestiona la existencia de estos establecimientos mientras los salarios son en pesos cubanos.

La apertura de los primeros 72 locales de este tipo, que supuestamente sería provisional hasta tanto el gobierno lograra recaudar divisas necesarias para paliar la grave crisis económica, ha dado paso a la inauguración de cada vez más y más tiendas, ante la indignación y la impotencia de la ciudadanía.