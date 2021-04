Cubanos piden el fin de las tiendas MLC: "Quiero yogurt y golosinas para mi hija en la moneda que gano trabajando"

Una publicación en la página de Facebook de CiberCuba sobre la reapertura en Moneda Libremente Convertible (MLC) de la tienda La Isla de Cuba, en La Habana, ha generado una avalancha de críticas en los comentarios.

Muchos cubanos cuestionan la existencia de estas tiendas en moneda extranjera, cuando los salarios continúan en Moneda Nacional y los bancos y casas de cambio no tienen, en la mayoría de los casos, efectivo para vender.

En julio pasado, el gobernante Miguel Díaz Canel anunció que abrirían 72 tiendas en dólares que convivirían con las que entonces permanecían en CUC, con el objetivo de recuperar en alguna medida la devastada economía cubana actual.

Tres meses después, el vice primer ministro y titular del ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, declaró que las tiendas en dólares eran una medida provisional: "Es una medida transitoria, que se ajusta al contexto actual y es necesaria pero no deseable, que está cumpliendo un objetivo ajustado al momento que está viviendo el país".

Si embargo, desde que abrieran los primeros establecimientos el año pasado con la venta de electrodomésticos, motos eléctricas y otros productos, las tiendas en MLC han ido aumentando y se han ido agregando alimentos y productos de primera necesidad solo disponibles a través de esta forma de pago que, ni aún así, garantiza un abastecimiento efectivo.

CiberCuba comparte algunos de los comentarios publicados en Facebook:

“Me duele mucho ver tantísimos productos en MLC, y en MN nada. Quiero yogurt y golosinas para mi hija, pero en MN, la moneda que gano aquí trabajando”

“Esas tiendas, además de ser un descaro, humillan a los cubanos. Los que viven en el extranjero se parten el lomo trabajando para ayudar a los de aquí y estos hacen horas de cola para comprar algo de alimento y resulta que está desabastecida. Nada, que te sacan el dinero en porquerías, y no hablemos de los precios, por las nubes. Ayer vi en una un pomo de TuKola a 1,80 y cerveza Cristal a 1,40. Ambos productos nacionales vendidos en la moneda del ‘enemigo’. Y me pregunto, ¿quién será el verdadero enemigo del pueblo de Cuba?”.

“¡Qué pena, qué bochorno! Verdad que acabaron con Cuba y los cubanos, que tanto dimos. Entregamos una vida entera y ahora, por no tener familias gusanas o haber renunciado a ellas cuando se fueron, no tenemos derecho a comprar en esas tiendas, pues en las otras, en las del dinero que pagan, no hay nada”.

“¿Cuándo entenderán que no todos tienen para comprar en MLC? Que por causa de esa gracia hay muchos niño que no pueden comerse una galletica ni un caramelo. ¿Hasta cuándo es esto, por Dios?”

“Según ellos el Reordenamiento era para quitar el CUC y dejar al país con una sola moneda y potenciar el peso cubano, pero al final lo único que hicieron es cambiar el CUC, una moneda que tiene cero valor, por el dólar. Y aumentar la inflación porque el dólar ahora cuesta 50 y toda las semanas sube su precio. Por Dios, ¡que locura de dirección! Esta vez sí se la jugaron al pueblo. O tienen todo almacenado para surtir las nuevas que van abriendo y así mantienen al pueblo ENTRETENIDO, cada vez que abren una nueva. Y poco a poco, todas serán en MLC... y sálvese el que pueda...”

“Afortunados los que tienen o le mandan la moneda fuerte, pero desgraciadamente hay un pueblo y medio que está inventando cada día para comer y metiéndose sin excepción horas y horas en las colas interminables de la sobrevivencia”.

“¡Qué dolor! No todos los cubanos tienen MLC para ir a esas tiendas, ni nos pagan en esas monedas. Muchos han adquirido la tarjeta solo esperando que el Estado comience a venderlas, y ni eso. El banco no tiene presupuestos suficientes para eso. ¡Qué vergüenza! Eso solo se ve en mi país”.

“El pueblo sigue sin explicarse cómo es que hay comida en MLC y en pesos cubanos no hay ni puñetas. ¿Hasta cuándo seguirá apretando la rosca este magnífico y distintivo gobierno?... Tiranía es poco; ya es una burla a las personas que no pueden comprar en dichas tiendas y pasan frente a esos abastecidos lugares cayéndose la baba como perros en hambruna. ¡Qué desfachatez! ¿Hasta dónde llegará este bello gobierno con dichas tiendas sin razón de ser para personas que ni aun saben lo que es la famosa trampilla de los MLC?”.

“Y esperen y verán. Todas las pondrán en dólares. Es muy triste e injusto porque ojalá todos tuvieran esa moneda, pero no es así. Al parecer, el Estado tenía razón, porque siempre están llenas y la gente compra. Y ya nadie se preocupa por lo que ellos mismos dijeron. ¡Tienen la memoria corta!”.

“Vergüenza debería darle al gobierno. Primero dijo que solo se venderían cosas importadas y todo lo que se vende es nacional, o si no, contenedores que traen de todo. ¡Un dolor indignante es lo que se vive aquí!”.

“Eso dura poco… Si aquí ni por dólares saben surtir las tiendas bien...Nada hacen bien”.

“NO EXISTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE LA RED DE REDES, PARA EXPONER TODO EL DAÑO INFLIGIDO AL PUEBLO DE CUBA”.

Sin embargo, no todas las tiendas MLC abiertas en Cuba están siquiera bien surtidas. Muchos internautas se quejaron del desabastecimiento de las mismas, sobre todo en las provincias.

"No en todas hay abundancia, en Villa Clara nunca hay de nada.Solo surten las de La Habana parece".



"En la Habana, porque en provincias hace tiempo que no sacan ni un caramelo".



"Pero eso es allá, porque aquí hay hasta 'halones' de moños cuando sacan alguna galletica. ¡Y ni decir si entrara aceite, imagínense el litro a 200 CUP! Hay mucho fatalismo geográfico en este país".



"Eso será en la capital. Aquí en Guantánamo no hay nada. Cuando se hace la cola, entras a ver las empleadas y estantes [vacíos] ¡Cara dura que tienen!".



"Esas son de La Habana, porque acá en Camagüey están vacías, solo algunos días que sacan un poquito de algo. ¡Y vean las colas matándose la gente! Lo viví en La Manzana".



"Eso será en La Habana, porque en Holguín las tiendas en MLC están tan desabastecidas como las otras. Lo único que hay son paquetes de pechuga sin piel y hueso de 7,5 kg que, como a 49.15 dólares estaban muy baratos, los subieron a 55.15 dólares. Una verdadera estafa".



"Lo cierto es que hasta las tiendas en MLC están peladas, sin nada. Opción cola y más cola con la esperanza de alcanzar. Por lo menos en Santa Clara estamos así".



"Sera en La Habana porque en Las Tunas sólo hay estantes vacíos en exposición".

