Cubana que defiende la revolución califica de "aterradora" la situación de Luis Manuel Otero

Valia Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital "Calixto García". Foto © Facebook / Valia Rodríguez

Una cubana que se considera a favor de la “revolución”, calificó este domingo de “aterradoras” las circunstancias que rodean el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI).

Valia Rodríguez, quien es activista por los derechos de los animales, dijo en redes sociales que se identifica “con la izquierda antiimperialista que defiende la soberanía, la justicia social y el socialismo”.

No obstante, reconoció sentirse “incómoda y avergonzada con la forma en que, desde las instituciones cubanas, se está manejando el caso de Luis Manuel Otero Alcántara”, hoy internado en el Hospital Calixto García, adonde fue trasladado mientras libraba una huelga de hambre y sed contra el acoso de las autoridades al MSI y al barrio de San Isidro en La Habana.

“Ya he dicho en otras ocasiones también que no apoyo al MSI, que no me siento identificada ni con su discurso ni con sus líderes. Supe del MSI y de LMOA por la publicidad que desde los propios medios cubanos se les hace de forma gratuita y también por la connotación, comprensible, que toman en las redes sociales los arrestos a LMOA - arrestos que he considerado, más allá de otros posibles calificativos, una forma poco inteligente y errónea de lidiar con los conflictos generados”, explicó.

“No puedo abstenerme de comentar sobre ese último video que circula en internet, tomado de forma oculta desde la sala donde LMOA está detenido. Y digo oculta porque así lo muestra la posición de la toma del video. Por tanto LMOA, no sabe que está siendo filmado. En Cuba vivimos con una gran desorganización y con legislación pobre o inexistente en materia de derechos civiles: en muchas partes de ese mundo con el que nos comparamos con todo derecho, la toma de un video de un paciente es una violación grave de privacidad, lo cual es punible bajo la ley”, señaló.

La activista dice que, al tratarse de una figura ya mediática, la gente puede identificar “la forma de comportarse, de hablar, de gesticular, la estructura de su lenguaje”, con el que están familiarizados.

En consecuencia, durante el video se distingue un Otero más delgado que cuando entró al hospital, “con una conducta anormal que parece estar bajo efectos de tratamiento si la comparamos a los montones de directas que ha publicado”.

“Pero ese LMOA del video, tiene una conducta anormal (desde la forma en que está sentado, su posición respecto a la bandeja, la de sus manos, el movimiento de su cuerpo, la expresión de su cara) y una estructura del lenguaje anormal: su lenguaje no fluye, es pobre, y sabemos que LMOA es un ser locuaz. Por tanto, su cognición de alguna manera está afectada. ¿Por qué? no sé, pero es sumamente triste y aterrador, si además se tiene en cuenta que entró al hospital en un estado no crítico - según se informó en los medios de prensa - para prevenir su muerte, y no está oficialmente detenido”, subrayó.

“Vemos además en el video, una bandeja repleta de comida, la cual no se corresponde con las raciones estándares dadas a los enfermos en un hospital. Y vemos a un LMOA que no se relaciona con la bandeja, sino que la mantiene sobre sus muslos con las manos entre las piernas la mayor parte del tiempo”, agregó.

Asimismo, señala que las autoridades no han dado respuesta de por qué mantienen al artista internado en el hospital, mientras no se le permite hablar libremente con privacidad, usando su propio teléfono.

“Este chico tiene riesgo de suicidio. Si sucede muchos tendrán que sentirse responsables”, advirtió. Por otra parte, opinó que la forma en que se está tratando el caso “representa un peligro para la seguridad nacional a mediano y largo plazo”.

“Finalmente, esta situación además de triste, es aterradora para mí como ciudadana cubana que, apoyando el proceso socialista en Cuba, que, creyendo en Cuba y su futuro, expresa su opinión sincera como derecho ciudadano y también como forma de defender la Patria. Es aterrador sobre todo porque yo siempre he creído en el humanismo de la revolución cubana, y el humanismo, la misericordia son válidas siempre, no hay excepciones para ellas”, sostuvo.