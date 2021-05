Hija de Yeilis Torres pide libertad para su mamá: "Te extraño, regresa"

Hija de Yeilis Torres / Yeilis Torres Foto © Facebook Yeilis Torres

La hija de la activista y exfiscal Yeilis Torres Cruz, pidió libertad para su mamá que se encuentra detenida en Cuba bajo acusación de atentado.

"Mamá te extraño. Regresa. Libertad para mi mamá, lo mejor de mi vida es ella", fue el conmovedor mensaje que escribió la joven en el perfil de Facebook de su madre.

Torres es madre de dos niños, un pequeño de 6 años y una adolescente de 15 años. Desde hace dos semanas no tiene contacto con sus hijos porque está detenida.

El 11 de mayo se reportó la detención de la exfiscal Torres, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Fue trasladada al centro penitenciario de 100 y Aldabó, bajo la acusación de atentado contra el presentador Humberto López.

Torres preparó un conmovedor video donde pedía a sus compañeros de activismo político que estuvieran atentos a la situación de su familia si era detenida por haber encarado a López en la calle, en La Habana.

“Si este video sale a las redes es porque estoy detenida, encarcelada y están siendo violados mis derechos humanos. Soy madre de dos hijos. Mi niño menor, de 6 años, me acaba de decir que lo abrace antes de dormir, y se me quedó prendido del pecho. Sentí que ese era el último abrazo que le daré a mi bebé en mucho tiempo. Hago responsable a la dictadura cubana de lo que me suceda en prisión, hago responsable a la Seguridad del Estado de lo que me pase”, dijo la opositora antes de ser detenida.

Torres denunció a inicios de mayo que López la golpeó en la calle luego de que ella lo filmara saliendo de la casa de su presunta amante. Encaró al periodista y transmitió en vivo a través de una directa en Facebook la discusión.

El periodista y presentador de televisión es una de las figuras más polémicas del país por llevar a cabo las campañas de difamación y descrédito contra activistas y opositores cubanos.

Torres acudió a la justicia cubana y denunció el ataque físico de López, pero fue acusada del delito de atentado y obligada a guardar prisión domiciliaria.

La prensa oficialista salió en defensa de su presentador de televisión. CubaSí publicó un editorial en el que pone a López como víctima de la llamada "prensa contrarrevolucionaria".

También la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) emitió un comunicado en el que rechazó la declaración de Torres y se posicionó en apoyo al presentador de televisión. Aseguraron incluso que la activista no se graduó de Derecho en ninguna universidad del país.