Creador de Yesapín García todavía sin visa a EE.UU. para tratar su cáncer: Estoy pagando con mi salud

Victor Alfonso Cedeño Foto © Facebook / Victor Alfonso Cedeño

Al joven cubano Víctor Alfonso Cedeño, creador de las populares series animadas Yesapín García y Dany y el Club de los Berracos, aún no le han concedido la visa para poder viajar a los Estados Unidos a tratar el cáncer que padece.

Víctor Alfonso compartió un post en la red social Facebook en el que asegura que el pasado 8 de Septiembre del 2020 él y su esposa presentaron nuestras solicitudes de visado a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para viajar a Florida, ya que los hospitales cubanos no pueden ofrecerle tratamiento para su enfermedad.

"La Embajada se negó a revisar mi solicitud alegando que debía aplicar a un Parole Humanitario, trámite que se realiza directamente en USCIS", dijo.

El joven fue acogido por "excelente especialista" y su equipo médico del Sylvester Cancer Center, y gracias a un programa de apoyo a pacientes internacionales y de bajos ingresos, le están enviando un tratamiento de quimioterapia oral que retarda el crecimiento de las lesiones mientras se encuentra en La Habana, "por lo que no era sólido el caso migratorio para presentarlo en la USCIS". sostuvo.

"En el mes de Marzo 2021 el Doctor me explicó que deben aplicarme un tratamiento más agresivo debido al avance de mi enfermedad, solicitando mi presencia física en la Clínica. Por esta razón y con la carta correspondiente aplicamos al Parole Humanitario el pasado 12 de Abril. Un trámite que puede tardar de tres a seis meses", comunicó el joven.

Víctor Alfonso relató que todo este tiempo él y su esposa han estado enviando varios correos a los funcionarios de la Embajada en La Habana para que se le permita la entrevista para el visado como posible alternativa.

"La negativa de atención la estoy pagando con mi salud. Hoy mi enfermedad se ha extendido y ha crecido cuatro veces el tamaño que tenía en septiembre pasado y el tiempo sigue pasando y seguimos esperando", indicó el cineasta.

En su post, el joven dice haberse enterado, sin embargo, de que al equipo cubano de Béisbol se le aprobaron sus visas para viajar al Preolímpico en la Florida.

"Yo no le deseo mal a nadie, creo en la libertad y que cada cual obtenga lo que se ha ganado con su obra. Felicidades y suerte para los peloteros cubanos. No me agrada la idea de que viajarán agentes enemigos de la libertad, infiltrados en el equipo de pelota, como es usual. Viendo este caso yo pregunto: ¿A qué organizaciones internacionales debo recurrir para que faciliten mis trámites migratorios? ¿Al Comité Olímpico Internacional? ¿A la Confederación Internacional de Béisbol?", sostuvo.

Por último Víctor Alfonso dijo que su solicitud a la Embajada no debe ser atendida sólo "por ser yo un artista que disiente. No amigos. Todos los cubanos necesitan que se reabran las puertas del consulado para retomar sus trámites y sean atendidos sus casos particulares", indicó.

El joven también dijo que no pretendía desviar la atención de las redes sociales, enfocadas ahora en la liberación del artista Luis Manuel Otero, retenido por la Seguridad del Estado desde el pasado 2 de mayo.

La selección cubana de béisbol recibieron los visados para participar en el Preolímpico de Florida, según informó la Federación Cubana de Béisbol (FCB).

Incluso el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla,agradeció la gestión activa de las instituciones e individuos que contribuyeron "a superar los múltiples obstáculos para garantizar participación de la selección cubana.