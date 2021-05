Cola en La Habana para comprar neveras Foto © CiberCuba

Una publicación en la página de Facebook de CiberCuba que muestra una cola de personas, esperando la apertura del Mercado Cuatro Caminos para comprar neveras, ha provocado numerosas críticas.

La foto compartida en el post permite ver a una multitud a las 5:00 de la mañana, arremolinada en el medio de la calle, usando todo el mundo sus mascarillas protectoras pero sin respetar ninguna distancia de seguridad.

"Estamos en el peor momento que nos ha tocado vivir a la mayoría de las familias cubanas, ni siquiera en el anterior periodo especial estuvimos tan mal", comentó un cuentapropista que se dedica a la renta de casas.

Con él coincidió una anciana de 61 años, quien aseguró que en toda su vida no había visto algo como lo que está viviendo.

"Es una falta de respeto, todo se ha convertido en un dilema de colas y además de muchas horas, y ver si las personas alcanzan para poder hacer sus compras, cada día estaremos peor", expresó.

El pueblo cubano ha pedido el fin de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), donde solo pueden comprar aquellos que tienen acceso al dólar o a otra divisa extranjera, mientras el Estado continúa pagando los salarios en moneda nacional y las tiendas en CUP están prácticamente vacías.

Lo más triste, si cabe, es que a pesar de que estos comercios no están al alcance de la mayoría, la población tiene que madrugar y hacer colas durante horas, porque tampoco la oferta que tienen es capaz de garantizar la demanda.

Algunos internautas afirmaron que la mayor parte de quienes hacen esas colas es para después revender los productos en el mercado negro.

"¡De eso viven, venden a más del doble o el triple y se ahorran los viajes a Panamá, etc! Están matando a la gente y ¡lo peor es que lo permiten y no hacen nada! Todo hay que comprarlo en USD o lo que haya, ¡o a los revendedores con precios explotados, no inflados!", criticó un técnico de la capital.

Un traductor y profesor de inglés dijo que la culpa del problema no es de los revendedores.

"El culpable es el gobierno. Cuando se suple de todo, la figura del revendedor desaparece. Ellos existen por el fracaso del gobierno, por Dios", señaló.

Ante los comentarios de personas que no se explican por qué las neveras han alcanzado tanta demanda si en el país hay una terrible escasez de alimentos, una habanera respondió y puso de ejemplo a su familia.

"Dicen que como no hay nada, tienen que comprar lo que vendan y compran en las casas, un cerdo o un carnero, y necesitan almacenar, porque el congelador del refri es muy pequeño", explicó.

Otros usuarios se refirieron al peligro que representan estas colas en medio de la pandemia de coronavirus.

"Para neveras y COVID, el último lo dan de contra", ironizó una mujer del municipio Cerro.

"Después le echan la culpa al aumento del COVID al día de la madre, no a las colas que se hacen diarias, qué vergüenza", cuestionó un internauta.

"¿Y qué hace el Estado?, por eso en La Habana hay más de 600 casos todos los días", aseguró un ingeniero.

Hasta una mujer defensora del régimen, se indignó ante la situación.

"Siento vergüenza de ver estas cosas, saber que estamos perdiendo nuestra Revolución. Qué será del pueblo que no podemos resolver las necesidades más urgentes, ni dinero, ni comida, adónde vamos a parar. Dios, ayúdanos porque con lo que tenemos no se resuelve, hasta cuándo", escribió.

"Miren bien y aprendan, ese es el futuro, ese que ven ahí. Es una de las primeras hordas zombies, que es lo que somos ahora, nos movemos en masa buscando qué comer, ese es nuestro futuro", lamentó un padre de familia.

"Hasta cuándo va a seguir las colas, tú vas a una tienda y los primeros descarados son los policías que cuidan las colas, están comprados por los revendedores, por eso nunca se va acabar", dijo un matancero.

"Y las carnicerías sin neveras, saben que todos nosotros mismos nos matamos yendo ahí a comprar en MLC, cuando no te dan ni facilidad de la moneda. La verdad que estamos perdidos", subrayó un plomero.

"Qué tristeza, Dios, es horrible lo estamos viviendo después de tantos años haciendo y luchando por un mundo mejor", cuestionó una mujer.

"Qué tristeza da ver estas cosas, el trabajo y la miseria que pasamos para todo en este país", añadió una trabajadora de la Marina Hemingway.

En julio de 2020, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que se abrirían 72 tiendas en dólares, con el objetivo de recaudar divisa fuerte e intentar paliar la crisis económica.

Aunque se dijo que los nuevos comercios convivirían con los que vendían en CUC, la realidad es que tras la aplicación del proceso de unificación monetaria estos últimos han ido desapareciendo y cada vez se abren más tiendas en MLC, mientras la oferta en pesos cubanos es más y más escasa, ante la indignación de la ciudadanía.