Opositor cubano Daniel Llorente y su hijo detenidos en Venezuela, según exesposa

Daniel Llorente y su hijo, Eliécer Llorente. Foto © Facebook / Daniel Llorente

El opositor cubano Daniel Llorente, quien corrió en la Plaza de la Revolución durante el desfile del Primero de Mayo de 2017 con una bandera americana, fue presuntamente detenido en Venezuela, junto a su hijo, cuando intentaba atravesar ese país para seguir rumbo a Estados Unidos.

Conocido como “El hombre de la bandera” por ser el protagonista de aquel hecho en La Habana que acaparó titulares en varios países, el opositor y su hijo, Eliécer Llorente, se encontraban en Guyana sobreviviendo en malas condiciones, por lo que decidieron aventurarse hacia territorio estadounidense en busca de refugio.

“Ellos estaban en Guyana pasando trabajo y necesidades y entonces decidieron brincar fronteras para llegar a Estados Unidos. La última información que tuve fue el martes pasado (18 de mayo) de que habían acabado de llegar a Caracas y que iban a tratar de buscar alimentos”, refirió Yuditza Pérez Golle, exesposa del opositor y madre de su hijo, en declaraciones a CubaNet.

“Una persona me llamó y me dijo que mi hijo estaba detenido en Caracas. Me dijo que al local donde estaban Eliécer y Daniel llegaron varios hombres con ametralladoras y los detuvieron”, dijo la mujer, quien cree que el arresto pudo deberse a las acciones de Llorente en Cuba.

“Creo que quizás tuvieron información de que Daniel Llorente estaba ahí porque es una persona conocida; todo el mundo sabe que él es ‘el hombre de la bandera’ y estoy convencida de que por eso los metieron presos”, aseveró.

Pérez confesó que estaba viviendo verdaderos momentos de angustia debido a la situación, además de temor porque “en Venezuela, al igual que en Cuba, no se respetan los Derechos Humanos”. “Como madre estoy desesperada, me siento cada día más angustiada: no como, no duermo y vivo pendiente al teléfono, a ver si me llaman”, dijo.

De igual modo, ante las conocidas simpatías entre los regímenes de Caracas y La Habana, Pérez teme que ambos estén siendo golpeados o torturados.

En 2019, Llorente denunció que las autoridades cubanas lo habían obligado a tomar un vuelo con rumbo a Guyana, advirtiéndole que no podía regresar a Cuba porque lo “podrían desaparecer”. Un año después, su hijo viajó a ese mismo país sudamericano para reunirse con su padre e intentar llegar juntos a Estados Unidos.

“Estaban pasando trabajo en Guyana y nadie los ayudó. Me irrita que Daniel haya hecho tanto por la libertad de Cuba y que cuando necesitó la ayuda, todo el mundo le dio la espalda”, lamentó Pérez.