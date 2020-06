Prohíben a Daniel Llorente protestar frente a la embajada de Cuba en Guyana

Los funcionarios de la embajada de Cuba en Guyana llamaron a la policía local para prohibir la protesta pacífica del opositor cubano Daniel Llorente, conocido como "El Hombre de la Bandera".

"Yo me fui porque los funcionarios llamaron a la policía y vino la policía y me dijo que tenía que irme de ahí que no podía protestar. Yo les dije que la protesta pacífica que 'no problem' y (señalaron que) no por el coronavirus. Yo voy a buscar mi máscara y me la pongo. Y me dijeron que 'no, no, no puede protestar'", explicó Llorente a Radio Televisión Martí.

El opositor detalló que protestó en la sede diplomática en Georgetown, capital de ese país, porque "es promotora de la dictadura que hace daño y no se preocupan por la situación de los cubanos en Guayana y ellos aceptan que son una madriguera de la dictadura".

Las autoridades le reiteraron que si no se iba lo meterían preso. Uno de los funcionarios cubanos le dijo que fuera a protestar a la embajada de Estados Unidos en Guayana y Llorente contestó que ellos no tienen culpa del daño a los ciudadanos en Cuba.

"Que si no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro: esto no es Cuba, esto es Guayana. Ustedes son una partía de mentirosos", afirmó Llorente a un funcionario cubano, quien cerró la puerta de la embajada.

En videos compartidos por Alicia Alonso en Facebook, se puede ver al opositor hablando también con la policía y el momento en que le piden retirarse del cuerpo diplomático y sus papeles.

El cubano estaba con tres carteles, donde se podía leer "Abajo la dictadura" y pedía que se resolvieran los problemas de los cubanos en la isla y en Guayana.

Daniel Llorente afirmó que fue obligado a salir de Cuba en mayo de 2019 por las presiones de la Seguridad del Estado. En la isla se manifestó en más de una ocasión con una bandera de los Estados Unidos y otra cubana.

Este opositor estuvo preso en la isla en un hospital psiquiátrico tras manifestarse un 1ro de mayo en la Plaza de la Revolución. "Mi meta es continuar mi lucha pacífica en contra de una dictadura que ha estado oprimiendo al pueblo cubano por más de 50 años", dijo entonces.