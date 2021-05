Opositor cubano Daniel Llorente y su hijo quedan en libertad tras una semana detenidos en Venezuela

Daniel Llorente Foto © Facebook/Daniel Llorente

El opositor cubano Daniel Llorente Miranda, conocido por lanzarse a correr en 2017 con la bandera ede EE.UU. en la Plaza de la Revolución durante el desfile del Primero de Mayo, fue liberado junto a su hijo tras más de una semana arrestados en Venezuela.

De acuerdo con un reporte de Cubanet, que mantuvo comunicación vía Whatsaap con “el hombre de la bandera”, él y su hijo, Eliécer Llorente, fueron llevados hasta un punto fronterizo con Colombia y puestos en libertad para que continuaran su camino migratorio, que comenzó en Guyana y tiene como meta Estados Unidos.

“Hoy domingo 30 (de mayo) nos soltaron sobre las 8:00 de la mañana en los límites de Venezuela con Colombia, bajo la condición de que no podíamos volver al país hasta dentro de dos años porque entramos de manera ilegal. Ellos mismos nos custodiaron hasta el lugar, pero todo fue tranquilo”, relató Llorente Miranda citado medio de prensa.

Ambos detenidos fueron tratados con respeto durante su cautiverio en manos de las autoridades venezolanas: “Los primeros días”, dijo, “nos pusieron en una oficina con aire acondicionado todo el tiempo, nos dieron colchones nuevos; tuvimos que pagar la comida porque ni a ellos les garantizan la alimentación”.

“El lunes 24 de mayo nos trasladaron para Migración y allí nos mantuvieron hasta hoy”, explicó este domingo el disidente cubano, quien aseguró además que permanecieron en un lugar con buena higiene y con comida de buena calidad junto a otras cinco personas de diferentes nacionalidades.

Llorente Miranda comentó que no les robaron nada y que ni siquiera tuvieron que pagar por el traslado hasta la frontera con Colombia.

Padre e hijo permanecían en Guyana, a donde Llorente Miranda arribó en 2019 luego de que, según su versión, fuera obligado a tomar un avión bajo amenazas por parte del régimen cubano.

Eliécer Llorente se reunió con su progenitor en diciembre pasado con el objetivo de viajar a Estados Unidos, de acuerdo con su madre, Yuditza Pérez Golle, entrevistada por CubaNet.

En Guyana vivieron en malas condicione, explicó Pérez Golle, pues lo que ganaban apenas daba para alimentación y hospedaje.

Daniel Llorente Miranda se convirtió en uno de los más célebres opositores cubanos luego de su carrera, sosteniendo la bandera de Estados Unidos, ante la tribuna en que estaban Raúl Castro y el resto de la plana mayor del gobierno el 1 de mayo de 2017.

A mediados de 2020, el disidente intentó una protesta pacífica ante la embajada cubana en Guyana, pero la policía local se lo prohibió a instancia de los diplomáticos de la isla.

"Yo me fui porque los funcionarios llamaron a la policía y vino la policía y me dijo que tenía que irme de ahí que no podía protestar. Yo les dije que la protesta pacífica que 'no problem' y (señalaron que) no por el coronavirus. Yo voy a buscar mi máscara y me la pongo. Y me dijeron que 'no, no, no puede protestar'", explicó en Llorente a Radio Televisión Martí.