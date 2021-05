Alineación de Cuba para enfrentar a Venezuela este lunes en el preolímpico de Florida

Frederich Cepeda, jardinero izquierdo en la alineación anunciada Foto © Twitter/Federación Cubana de Béisbol

La Federación Cubana de Béisbol anunció la alineación prevista para el debut del equipo cubano frente a Venezuela en el Torneo Preolímpico de las Américas este lunes.

La alineación es la siguiente:

Roel Santos (Jardinero Central); Yadil Mujica (Segunda Base); Yordanis Samón (Primera Base); Alfredo Despaigne (Bateador Designado); Frederich Cepeda (Jardinero Izquierdo); Yadir Drake (Jardinero Derecho); Yosvani Alarcón (Receptor), Erisbel Arruebarrena (Campo Corto) y Dayán García (Tercera Base). El lanzador que abrirá el partido será Lázaro Blanco.

En conferencia de prensa virtual previa al encuentro, tanto el mánager cubano, Armando Ferrer, como el venezolano, José Alguacil, se declararon “dispuestos a manejar el pitcheo sin ataduras a diseños o roles prestablecidos”, según reseña Jit.

“No tengo una rotación fija de lanzadores”, dijo Ferrer. “Tenemos tres nombres en mente, pero todos pueden participar en el partido”, añadió.

El debut de Cuba en el torneo se produce en medio del revuelo mediático que generó el abandono, nada más arribar a suelo estadounidense el equipo cubano, del cienfueguero César Prieto, primer bate titular del equipo.

Tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, Prieto, de 22 años, viajó con el resto de la delegación hacia West Palm Beach, donde nada más bajarse del ómnibus se marchó por su cuenta.

A pesar del shock que supuso la fuga, el jueves Cuba venció en un juego preparatorio a República Dominicana, uno de los equipos favoritos para ganar el único boleto a las Olimpíadas de Tokio que otorga el Preolímpico. La escuadra cubana ganó 9x4 en un juego que se efectuó sin público en el estadio.

Las entradas para el juego de pelota entre Cuba y Venezuela, que se celebrará este lunes a la 1:00 pm (hora local) en The Ballpark of The Palm Beaches, en West Palm Beach, se agotaron desde el jueves.

El estadio tiene capacidad para unas 7,500 personas y la entradas se vendieron entre 15 y 25 dólares.

Para el partido del lunes y para todos los de la selección cubana, el Movimiento Somos+ invitó a los aficionados cubanos a portar mensajes contra el gobierno cubano como “Patria y Vida”, o “Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara".