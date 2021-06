Los mejores memes de las protestas en el juego de pelota en Florida que se pudieron ver en Cuba

Meme sobre uno de los carteles que se vio en el juego Foto © Osmany Aldana/ Facebook

Las imágenes que ofreció el juego de pelota entre Cuba y Venezuela del Preolímpico de las Américas a los seguidores del partido han originado numerosos memes en las redes sociales.

No se trata de ninguna jugada espectacular de un atleta, sino de algo que por primera vez los espectadores en Cuba vieron en sus televisores, a pesar de que seguramente los técnicos del ICRT trataron de evitar en su transmisión: los carteles contra la dictadura y el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Captura de Facebook/ PATRIA Y VIDA cu

Los aficionados que acudieron el lunes a The Ballpark of The Palm Beaches, en West Palm Beach, no se midieron a la hora de protestar contra el régimen de La Habana.

El partido, que constituyó además la primera presentación de la selección cubana en el Preolímpico de Béisbol, estuvo plagado de escenas incómodas para el gobierno castrista pero que el público de la Isla pudo disfrutar en sus casas.

Muchos televidentes compartieron en Facebook fotos del suceso tomadas con sus celulares.

Los seguidores de la pelota en Florida fueron al estadio con carteles con frases como 'Patria y Vida', 'Díaz-Canel singa'o y con el nombre del activista Luis Manuel Otero Alcántara, en respuesta a una iniciativa del movimiento opositor Somos+.

Miembros de este grupo, de la organización Vigilia Mambisa así como exiliados del sur del estado reclamaron la libertad de Cuba y el cese de la represión contra activistas y opositores en la Isla.

Además, el partido se tuvo que suspender el choque durante dos minutos porque una joven logró burlar la seguridad de la instalación y saltar al terreno con un cartel con la frase 'Free Cuba', una acción que también se llevó su cuota de burlas en Internet.