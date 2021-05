TV cubana no logra esconder las imágenes de los manifestantes durante transmisión del juego de pelota en Florida

Partido de béisbol Cuba-Venezuela Foto © Captura de Video / TVC

La Televisión Cubana no pudo esconder este lunes las imágenes de los aficionados que desde Florida se manifestaron contra el régimen de La Habana durante la transmisión del juego de pelota Cuba-Venezuela en el The Ballpark of The Palm Beaches, en West Palm Beach.

Aunque los técnicos de la televisión oficialista cubana son expertos en editar escenas incómodas, a los hogares de la isla llegaron las imágenes de los cubanos que acudieron al juego con carteles de "Patria y Vida", "Díaz-Canel Singa´o" y del activista Luis Manuel Otero Alcántara, una iniciativa del movimiento opositor Somos+.

Miembros de Vigilia Mambisa, de Somos+ y exiliados del sur de la Florida aprovecharon la presencia del equipo cubano en el Preolímpico de Las Américas para reclamar libertad en la isla y el fin de la represión contra activistas y opositores por parte de las fuerzas represivas del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Mientras los narradores de la televisión cubana se centraban en contar lo que sucedía en el enfrentamiento deportivo –que forma parte del Torneo Preolímpico de las Américas– decenas de personas en la isla no dejaron de observar las pancartas agitándose en sus pantallas, y compartieron en Facebook imágenes de las mismas tomadas con su celular.

"Desde las gradas podemos ver mediante la televisión cubana, aficionados con fotos de Luis Manuel Otero. Florida. U.S.A. Fotos de captura de la transmisión en vivo de la televisión cubana a las 2 de la tarde", dijo un usuario de la red social.

"Lo que salió en la televisión oficial de #Cuba: Díaz-Canel singao. La culpa es de Norges Rodriguez y “un grupito de revoltosos”. Tele Rebelde no pudo hacer naa…", comentó el periodista Alberto Arego en su perfil.

"Esto acaba de verse en la TV oficial cubana... (Foto tomada de la pantalla de nuestro televisor durante la transmisión de Tele Rebelde)", dijo por su parte la periodista independiente Yoani Sánchez.

Las entradas para el juego de pelota entre Cuba y Venezuela se habían agotado desde el jueves, y se vendieron entre 15 y 25 dólares.

Para el partido del lunes y para todos los de la selección cubana, el Movimiento Somos+ invitó a los aficionados a portar mensajes contra el gobierno cubano como “Patria y Vida”, o “Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara".

Asimismo, lograron que antes del partido de béisbol en West Palm Beach, sur de Florida, la Policía estadounidense sacara del estadio al comunicador cubano Edmundo García, quien es seguidor del régimen de La Habana.

El hombre llegó a las afueras del recinto deportivo y fue recibido con fuertes abucheos por parte de los cubanos que se reunieron en el recinto deportivo para reclamar libertad para Cuba.

Estos dijeron que la aparición de Edmundo era una "provocación" y el descontento fue tan grande que agentes de la Policía tuvieron que retirarlo del lugar para evitar que las cosas se salieran de control.

La delegación cubana llegó a West Palm Beach la semana pasada y este lunes debutó ante la selección de Venezuela en el Torneo Preolímpico con la siguiente alineación: Roel Santos (Jardinero Central); Yadil Mujica (Segunda Base); Yordanis Samón (Primera Base); Alfredo Despaigne (Bateador Designado); Frederich Cepeda (Jardinero Izquierdo); Yadir Drake (Jardinero Derecho); Yosvani Alarcón (Receptor), Erisbel Arruebarrena (Campo Corto) y Dayán García (Tercera Base). El lanzador que abrirá el partido será Lázaro Blanco.

El martes 1 de junio Cuba se enfrentará con Canadá a las 6:00 pm. en el Clover Park, de St. Lucie, y el día 3 jugará contra Colombia en The Ballpark of the Palm Beaches.