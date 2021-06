Amor del bueno: Natti Natasha y Raphy Pina hacen la primera manicura a su hija Vida Isabelle

Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Vida Isabelle

Natti Natasha se convirtió en mamá por primera vez el pasado 22 de mayo cuando dio a luz a su hija Vida Isabelle, fruto de su amor con Raphy Pina. Pocas horas después de su nacimiento, los felices papás comenzaron a compartir imágenes y vídeos de sus primeros momentos con la pequeña, que se ha convertido en toda una reina de las redes sociales con su propia cuenta de Instagram y más de 1 millón de seguidores.

En el perfil, gestionado por la cantante y el mánager, comparten algunas dulces imágenes de la pequeña y ha sido inevitable que cada una de sus publicaciones haya derretido a los cibernautas. La última: un adorable vídeo en el que vemos a los papás haciéndole su "primera manicura"... ¿No es para comérsela?

"Papi me está haciendo mi primer manicure para que no me aruñe la cara, mami alumbra con el móvil", reza la descripción del clip.

Natti Natasha y Raphy Pina están siendo muy generosas compartiendo los detalles de su reciente paternidad con todos sus seguidores, pero no solo la familia tiene cautivados al mundo con la felicidad y alegría que transmiten, sino también la pequeña, que es toda una dulzura y una auténtica preciosidad.

A los pocos días, sus papás colgaron un vídeo de uno de sus primeros viajes en auto y muchos seguidores expresaron su sorpresa por lo mayor que parecía la bebé con tan solo tres días de vida.

La llegada de Vida Isabelle, que es la primera hija para Natti y la cuarta para Raphy Pina, ha logrado unir aún más a la sólida pareja.

"Si antes estaba Bien Enamorado, ¿cómo se puede decir ahora que el amor es doble?", expresó esta semana el productor. "Feliz en el HOGAR, FELIZ EN LA VIDA", concluyó junto a una foto en la que aparece con la intérprete de Las Nenas. Desde luego, la pareja irradia felicidad por todos los poros y transmiten pura alegría... ¡Enhorabuena, papis!

