Hija de única balsera que no fue repatriada a Cuba tras naufragio relata emoción de saberla viva

Daymara Pérez, hija de la única balsera cubana rescatada el jueves que no fue devuelta a Cuba de forma inmediata por problemas de salud, dice que sintió una “emoción grandísima” al enterarse que su madre era una de las sobrevivientes del naufragio.

“Sentí una emoción grandísima porque ya sabía que estaba ahí pero no había podido verla. Ni sabía si ella sabía que ya yo tenía conocimiento de que estaba ahí”, dijo Pérez en declaraciones a America Tevé.

Teresa Fuentes, de 54 años, fue una de las ocho sobrevivientes del naufragio de una embarcación rústica que la pasada semana naufragó cerca de los cayos con el saldo de dos muertos y diez desaparecidos, solo que en su caso, tras ser rescatada en altamar, fue trasladada a un hospital para tratar problemas renales, lo que evitó que fuera deportada a Cuba, según reseña el citado medio.

Daymara Pérez, que ya pudo ver a su madre unos pocos minutos este martes, relató que su padrastro también se salvó del naufragio, pero en su caso sí fue deportado a Cuba y está interno en un centro de aislamiento junto a los otros seis balseros que fueron devueltos a la isla.

Explica que su padrastro lloraba mucho porque teme las repercusiones que pudiera tener su repatriación tras haber intentado huir como balseros.

La joven, residente en Hialeah, se mostró sorprendida sobre la decisión de su madre de venir en una embarcación rústica, hecha a partir de “una rueda grande de tractor con un motor”.

“Yo la verdad que me quedé fría porque es que yo no me imaginé que mi mamá pudiera hacer eso”, sentenció Pérez.

Teresa Fuentes ya pasó la entrevista de miedo creíble y su hija se encuentran pendiente del resultado del trámite, del que depende que pueda permanecer o no en EE.UU.

De acuerdo con la información proporcionada por los sobrevivientes, un grupo de 20 personas salió desde la zona del Puerto de Mariel el domingo 23 de mayo y la embarcación se volcó en la noche del miércoles 26 de mayo.

Los primeros rescates se produjeron poco después del mediodía del jueves, según señaló la Guardia Costera, que continuó durante varias horas una intensa operación de búsqueda de los náufragos luego de rescatar a ocho personas vivas y recuperar dos cadáveres, 16 millas al sur de Cayo Hueso.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) suspendió la búsqueda en la noche del sábado la búsqueda de 10 cubanos desaparecidos tras zozobrar una embarcación frente a las costas de Florida.

Las autoridades involucradas en la búsqueda pusieron fin al operativo a las 8 p.m., luego de un patrullaje aéreo y marítimo que se extendió por 55 horas ininterrumpidas, sin hallar ningún indicio de los náufragos. Las autoridades de la Guardia Costera y el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) han alertado insistentemente del riesgo de travesías marítimas que ponen en peligro la vida de personas.

Sin embargo, el flujo de inmigrantes cubanos por mar experimenta un preocupante incremento en los últimos meses, impulsado por la agravada crisis económica que atraviesa la isla.