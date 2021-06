Entrevista a joven que se lanzó al terreno de pelota pidiendo libertad para Cuba: Mi padre es balsero

Kiele Alessandra Cabrera Foto © Captura de pantalla / Radio Televisión Martí

Kiele Alessandra Cabrera, la joven de 22 años que se lanzó este lunes al terreno de béisbol pidiendo libertad para Cuba en el Preolímpico de las Américas, dijo estar muy conectada con su historia y recordó a familiares suyos que se opusieron a la dictadura, como su padre, balsero del éxodo de 1994.

“Tengo muchos familiares que han sido disidentes. Mi papá fue balsero en el año 94. La policía lo fichó en un video del Maleconazo y por eso tuvo que huir. Estuvo seis días en el mar y después en Guantánamo por dos años”, relató la joven en una entrevista realizada por Radio Televisión Martí.

Descendiente de abuelos que lucharon contra la dictadura de Fulgencio Batista y que luego se opusieron al régimen de Fidel Castro, la joven cantante y productora musical dijo sentirse orgullosa de su familia.

“Mi abuela era sindicalista en Cuba y luchó contra Batista cuando dio el golpe de Estado y no convocó elecciones. Luego se rebeló contra Fidel Castro cuando este demostró que también era un tirano”, dijo.

“Yo estoy muy conectada con mi historia. Mi abuelo Martín Marrero fue torturado por Batista y luego también se rebeló contra Fidel”, recordó Cabrera. Sin embargo, la joven cubanoamericana recordó que su “historia no es única. Hay muchos cubanos que comparten esta historia conmigo y es necesario hablar de eso, contar la verdad”.

Preguntada por las emociones vividas este lunes, cuando se lanzó al terreno con un cartel que ponía “Free Cuba” (Libertad para Cuba) y un dibujo de un puño con unas esposas colgando -imagen icónica del rapero Maykel Osorbo enfrentado a la policía en el barrio de San Isidro-, Cabrera dijo sentirse “orgullosa y feliz de sentir el apoyo del pueblo cubano y de la gente del exilio también”.

“Estaba muy nerviosa antes de tirarme para el estadio, pero sentí que era una cosa muy importante y que tenía que hacerlo”, reconoció la joven. “Me inspiré viendo el video del juego del año 1999 de Cuba contra los Orioles. Sentí que esa era la única manera para denunciar las injusticias que están pasando en la isla ahora”, añadió al tiempo que explicó que el cartel se lo había dibujado su hermano.

De igual forma, admitió que no sabía cuál sería la reacción de la gente en el estadio. “Yo no sabía las reacciones que iba a tener la gente en el estadio y con el trauma que ha pasado el exilio cubano esperaba reacciones de energía negativa. Pero no, todo el mundo estaba aplaudiendo y gritando ‘libertad’. Fue un momento muy impactante”, confesó la joven.

En cuanto a los peloteros cubanos que estaban en el terreno de juego cuando se lanzó, dijo que la miraron un “poquito sorprendidos”, pero que aceptaron lo que estaba haciendo. Asimismo, dijo que vio cómo algunos de los peloteros venezolanos la miraron con simpatía. “A todos les dije que solo tenemos una vida”.

Es la misma frase que utilizó en declaraciones a la prensa este lunes: “Cubanos, no tengan miedo, porque tienen nada más que una sola vida… Tenemos que vivir con coraje y con honestidad, tenemos que hablar la verdad de lo que está pasando en nuestro país”, dijo la joven a un reportero del canal Univisión 23.

En cuanto a la repercusión legal de su gesto, Cabrera explicó que ese día la policía le acompañó amablemente a las afueras del estadio. “Me dan dos opciones: o presentaban cargos federales, o me daban a firmar un compromiso de que no vuelvo más a ese estadio. Firmé el papel y me dejaron ir, gracias a Dios”.

“¿Volverías a hacer lo mismo, pero en otro estadio?”, le preguntó el periodista. “No me arrepiento de lo que hice. Lo volvería hacer en otro terreno. Creo que es algo necesario”, afirmó la joven sin dudar.

Por último, Kiele Alessandra Cabrera dijo sentirse muy feliz y dar gracias a Dios por saber que Luis Manuel está vivo. “Yo sé que el régimen eligió ese día para soltarlo y aparentar normalidad”, aseguró.

“Pero hay cientos de presos políticos en las cárceles todavía y tenemos que seguir luchando por ellos y por el pueblo de Cuba, que vive en ese país que es una cárcel y no se pueden expresar libremente. Así que la lucha no ha terminado con Luis Manuel. Seguimos adelante y estamos puestos”, concluyó esta joven nacida en Estados Unidos, pero que se mantiene “superconectada” con la realidad cubana.