Ocho mil pesos de multa a anciano cubano por vender ajos sin licencia

Un cubano denunció una multa de 8 000 pesos impuesta este mismo viernes a un anciano por vender ajos sin licencia.

En un texto publicado en el grupo de Facebook Acuartelados de San Isidro, el denunciante -que según sus redes sociales reside en Las Tunas- explicó que esta mañana compró ajos a un señor a quien se le salieron lágrimas cuando le estaba pagando. Al preguntarle qué le pasaba, le enseñó la multa que él creía de 800 y en realidad es de 8 000 pesos, según se ve en el comprobante que adjuntó en la denuncia.

El joven que dio a conocer el caso insta al cuerpo de inspectores a meditar y a ser más justos. “Son símbolo de soborno y represión y no de equilibrio, no sé cómo es posible no tener corazón ni sentimientos e imponer una multa de tan alto precio”, argumenta, y añade que incluso tal vez ese señor nunca ha visto tanto dinero junto.

“Por favor, ¿hasta cuándo van a seguir reprimiendo al pueblo a costa de los supuestos ‘jefes’, hasta cuándo van a andar sin corazón por la calle, con un talonario elaborado por represores? La culpa es de ustedes que ejercen ese vergonzoso puesto”, dijo.

“¡Nos estamos matando entre cubanos!”, sentenció el joven -identificado con un nombre con caracteres árabes- que llamó la atención sobre la edad del anciano, de quien presume que tiene más de 70 años.

“Esto me da una mezcla de dolor con impotencia y cólera, pido a Dios que nunca me ponga a uno [inspector] en el camino por que será mi último día de libertad. Mi gente, no se dejen manipular, no obedezcan una supuesta estructura represora, y para el pueblo el mensaje es que no se dejen imponer estas elevadas multas, ¿hasta cuándo?”, se preguntó.

“¿Dónde están los dirigentes que nos enseñan de forma subliminal que el enemigo no está a 90 millas sino a 90 centímetros? Sí, nosotros mismos somos nuestros enemigos con la dura tarea de sobrevivir cada uno como pueda”, concluyó, no sin antes pedir “conciencia”, “humanismo” y “solidaridad” entre los cubanos y difundir el nombre del inspector que impuso la multa.

Decenas de cubanos reaccionaron indignados con comentarios donde la mayoría resaltó el abuso que supone una multa de monto tan elevado, que representa más de tres salarios mínimos y más de cuatro pensiones.

“Dios santo, con solo mirar a ese hombre uno de da cuenta que más que pagar esa absurda cantidad de dinero el mismo los necesita para vivir. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?”, comentó una mujer.

“Su revolución nunca ha sido empática ni humanista y mucho menos de los humildes y para los humildes”, comentó otra en referencia al gobierno cubano.

Otros llaman la atención sobre el hecho de que más allá de la presunta ilegalidad en la venta, no se tenga en cuenta las necesidades que padecen muchas personas mayores jubiladas, a quienes la pensión no les alcanza para vivir.

En la multa se puede ver que la disposición legal aplicada contra el anciano es el Decreto-Ley 30 de 2021, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 8, una normativa entrada en vigor a comienzos de año que permite a las autoridades imponer multas de entre 5 000 y 15 000 pesos por violaciones de tarifas y precios tanto en el sector estatal como en el privado.

La disposición define como precios abusivos “aquellos cuyo crecimiento esté por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares” y que buscan obtener ganancias “desmedidas”.