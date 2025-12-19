Remolcador arrestado en Florida por llevarse un coche con una niña de 4 años dentro

El conductor de una grúa fue arrestado en Florida por remolcar un auto con una niña dentro. El incidente generó debate sobre la responsabilidad del padre y los abusos de las compañías de remolque.

Viernes, 19 Diciembre, 2025 - 13:47

Imágenes del suceso Foto © Captura de video Instagram / @onlyindade

La Policía de Sunrise, en el condado de Broward, arrestó a un hombre identificado como Sergio Suárez, acusado de remolcar un automóvil con una niña de cuatro años dentro, frente al restaurante Bistro Criollo, el pasado domingo.

Según el informe policial, el padre de la menor explicó que había estacionado el vehículo “por apenas dos minutos” para recoger comida del local. En ese breve lapso, Suárez enganchó el coche a su grúa a toda velocidad y comenzó a remolcarlo.

El padre, al ver la escena, salió corriendo y gritó desesperado que su hija estaba dentro del automóvil, pero el conductor ignoró las advertencias y siguió conduciendo.

Momentos después, la niña cayó del vehículo en movimiento sobre la carretera. Milagrosamente, solo sufrió heridas leves en los brazos y la pierna derecha, y fue trasladada al Broward Health Medical Center.

La Policía logró que Suárez regresara a la zona poco después, donde intentó huir, pero fue arrestado. Ahora enfrenta cargos por negligencia infantil sin daños corporales graves.

El caso ha provocado una intensa polémica en redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones sobre quién tiene más responsabilidad: el conductor o el padre.

Algunos consideran que el remolcador actuó con una “crueldad inhumana” al ignorar los gritos del hombre, mientras otros señalan que dejar a un niño solo en un coche, aunque sea por minutos, también es irresponsable.

El video del incidente, difundido por la Policía de Sunrise y la cuenta Only in Dade, muestra el caos del momento y ha reavivado el debate sobre la falta de regulación y abusos de algunas compañías de remolque en el sur de Florida, a las que muchos vecinos califican como una “mafia” que actúa con impunidad.

La investigación sigue abierta y Suárez podría enfrentar cargos adicionales si la fiscalía determina agravantes.

