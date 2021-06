Oscar Casanella, sitiado por la policía política durante tres días: "¿No me van a dejar ver a mi amigo Luisma?"

Represores de Oscar Casanella. El activista junto al líder opositor Luis Manuel Otero Foto © Facebook / Oscar Casanella

El activista opositor y científico cubano, Oscar Casanella, se encuentra sitiado por oficiales y agentes de la policía política, los cuales le impiden la circulación fuera de su domicilio desde hace más de 48 horas.

En un post de Facebook, Casanella denuncia el cerco de las autoridades y lo denomina “abusivo”.

“Continúo sitiado por la policía política hoy 2 de junio. Hasta cuando es el abuso? No me van a dejar ver a mi amigo Luisma?”, indicó el activista el pasado miércoles. No obstante, el cerco continuó la mañana siguiente.

“Continuo sitiado por la policía política cubana este 3 de junio de 2021, aquí en Calle San Juan Bautista entre 35 y 37, Nuevo Vedado”, informó este jueves.

Sin embargo, el cerco a Casanella no es el único a activistas cubanos en los últimos días. Varios periodistas independientes y opositores cercanos a Luis Manuel Otero Alcántara, han sido acosados e imposibilitados de conectarse a internet a través del servicio de datos móviles. Esta última es una de las estrategias más recurrentes de las autoridades cubanas para silenciar las voces de la oposición.

“La periodista de CubaNet Noticias María Matienzo y la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez, se encuentran sin acceso a datos móviles desde las 2pm”, denunció el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho en su cuenta de Facebook.

El propio Oscar Casanella publicó un listado de los activistas que el pasado martes se encontraban sitiados por la policía política y con el servicio de datos móviles cortado. Entre los sitiados, además del propio científico, se encontraba Osmani Pardo Guerra, Abu Duyanah Tamayo, Afrika Reina y la reportera de CiberCuba Iliana Hernández. Esta última por 54 días consecutivos.

Los activistas acosados y cercados están estrechamente vinculados al Movimiento San Isidro (MSI) y a su líder, Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue liberado del secuestro hospitalario que padecía durante un mes en las instalaciones del Calixto García.

En todo ese tiempo, la Seguridad del Estado lo mantuvo incomunicado, sin acceso a teléfono y sin visitas de amigos y allegados. Esta situación provocó gran alarma en la sociedad civil y fue denunciada por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Este jueves, al menos una decena de cubanos simpatizantes del gobierno se presentó frente al domicilio de la artista visual Tania Bruguera, con el propósito de invitarla “a conversar” fuera de su casa.

El grupo, integrado por hombres y mujeres, realizaron un acto de repudio a las activistas del Instituto Internacional de Artivismo "Hannah Arendt" (INSTAR), sin embargo, solo una mujer entre toda la decena de personas fungió como vocera, la cual lanzó acusaciones, insultos y amenazas a Camila Lobón y a Aminta D'Cárdenas.