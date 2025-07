Niegan asilo político al opositor cubano Joel Pérez en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El activista cubano Joel Pérez, de 44 años, recibió este miércoles una negativa a su solicitud de asilo político en una audiencia realizada en la Corte de Inmigración de Miami.

La decisión dejó consternados al activista así como a defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad cubana en el exilio, que consideran el caso como otro ejemplo de las crecientes dificultades que enfrentan los disidentes de la isla para ser reconocidos como perseguidos políticos en Estados Unidos.

“Hoy va a ser un día grande para mí”, declaró Pérez antes de la audiencia, convencido de que los documentos y testimonios que respaldaban su solicitud serían suficientes para demostrar su historial de arrestos, acoso, humillaciones e incluso secuestros por parte del régimen cubano, informó el canal Telemundo 51.

Sin embargo, tras más de dos horas y media de deliberaciones, la jueza desestimó su petición.

Según relató Joel, la jueza argumentó que su activismo no representaba un riesgo suficiente para justificar el asilo: “Lo que hago diariamente, para ella, no bastó. Dijo que como opositor no tengo ni un 10% de posibilidad de ganar el caso”, explicó, visiblemente frustrado.

Su abogada, Rosaly Chaviano, destacó que el caso contaba con “más pruebas de lo habitual”, pero que la jueza cuestionó la autenticidad y la antigüedad de los documentos presentados, una táctica que, aseguró, se repite frecuentemente en procesos contra opositores cubanos.

“Los fiscales tienden a desconfiar de los documentos emitidos por el propio régimen, como las citaciones oficiales, y descartan evidencias por ser ‘muy antiguas’, como si eso las invalidara”, denunció.

Chaviano también señaló que el tribunal impidió a Joel exponer plenamente el temor real que siente de regresar a Cuba, donde la represión política sigue vigente.

“No pudo hablar de lo que realmente vivió ni de la situación de los presos políticos”, afirmó.

La negativa fue calificada como “indignante” por Catalina Vázquez, del movimiento Clamor de Cuba, quien advirtió que casos como el de Joel son un golpe para todos los activistas comprometidos con la libertad en la isla.

“Es indignante que, con todas las pruebas, se diga que su activismo representa apenas un 10%. ¿Qué más quieren?”, cuestionó.

Pese al revés judicial, la defensa anunció que apelará la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y, de ser necesario, continuará el proceso en instancias superiores.

La estrategia incluirá pruebas circunstanciales válidas en casos de asilo, como fotografías, testimonios de testigos presenciales y registros de participación en protestas y actividades opositoras.

“No todo tiene que ser evidencia directa. Testimonios de personas que estuvieron en las protestas o fotos de esos eventos también son válidos”, explicó la abogada Chaviano.

Otro caso similar se debate en las cortes de Miami, el del activista Oscar Casanella, quien también corre el riesgo de ser deportado a la isla.

El 24 de junio, el bioquímico cubano compareció durante más de seis horas ante la corte de inmigración y aún así el caso quedó inconcluso, pues no se ha dictado sentencia.

