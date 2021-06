Miami celebra primer espectáculo sin restricciones de público desde que comenzó la pandemia

Espectáculo en el estadio de Los Marlins (Imagen de archivo) Foto © Flickr / Daniel Cruz

Miami celebrará el próximo 19 de junio su primer espectáculo sin restricciones de público desde que comenzó la pandemia, y lo hará con un concierto de artistas de música urbana.

En el show, denominado Triller Live Concert Series, participarán los reguetoneros puertorriqueños Farruko y Lunay, el cantante estadounidense de hip hop Meek Mill, el rapero boricua Myke Towers y el actor y rapero norteamericano Snoop Dogg.

El evento se efectuará en el estadio loanDepot Park de Miami, sede del equipo de béisbol los Marlins, el cual tiene capacidad para 36,742 espectadores.

Jon Erik Alvarez, del departamento de comunicación del equipo, reveló a la agencia EFE que el local se abrirá al público "sin restricciones de asientos", lo que no sucedía desde marzo de 2020.

Además del concierto, se incluyó un cartel de boxeo cuya principal atracción será la pelea por el título de peso ligero entre Teofimo López y George Kambosos.

La empresa de espectáculos musicales y deportivos Triller Fight Club organiza el evento, el cual contará con la producción de Nigel Lythgoe, uno de los creadores de los shows televisivos 'So You Think You Can Dance' y 'American Idol'.

A comienzos de mayo el gobernador Ron DeSantis suspendió las órdenes de emergencia por coronavirus en Florida, basado en el alto número de personas de la tercera edad que ya están vacunados contra el virus.

"El hecho es que ya no estamos en estado de emergencia", dijo DeSantis al firmar la orden ejecutiva que dio inicio a la normalidad en el estado.

No obstante, el líder republicano pidió a los residentes seguir utilizando mascarillas y respetar otras restricciones de COVID-19 aunque hubieran sido inmunizados.

"Tienes derecho a participar en la sociedad, ir a un restaurante, al cine, a un juego de pelota, todas estas cosas, sin tener que divulgar este tipo de información. Y, por cierto, le das eso a las grandes empresas, van a intentar absolutamente monetizar eso. Entonces, no queríamos seguir ese camino", afirmó.