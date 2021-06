Cubanos en asentamiento ilegal en los Jardines de la Polar: "Estamos viviendo a cómo se pueda"

Yulaidy Planchet Agramonte Foto © Captura de video de YouTube de TV DDC

Un grupo de cubanos, cansados de no tener solución a sus problemas de vivienda, decidieron tomar el área que ocupan los antiguos Jardines de la Polar, en La Habana, donde levantaron una pequeña comunidad con casas improvisadas.

Situado en el municipio Marianao, el lugar que décadas atrás fue un hermoso e importante centro de ocio a la intemperie en la ciudad, hoy se ha convertido en un asentamiento ilegal donde más de 40 familias sobreviven como pueden, sin acceso a servicios básicos y con la agonía diaria de que en cualquier momento los desalojen.

Una de las residentes, identificada como Yulaidy Planchet Agramonte, relató al portal Diario de Cuba que unos inspectores le pusieron una multa de tres mil pesos por construcción ilegal.

"No la hemos pagado y hasta ahora no la voy a pagar tampoco", afirmó.

Planchet, quien lleva hace un año y medio en el lugar, denunció que hace seis meses se presentaron unos inspectores de Planificación Física y la ONAT, y les advirtieron que si no se iban de allí los echarían y les destruirían sus pertenencias.

Ninguna de esas personas tienen libreta de abastecimiento y por eso todo los alimentos deben comprarlos en el mercado negro.

"A la hora de ir a la tienda, como no tenemos libreta no nos dejan comprar", precisó la afectada.

Osmar Alcolea Soris es otros de los ocupantes del asentamiento. De profesión artista plástico, recordó que durante 30 años trabajó haciendo propaganda revolucionaria y ahora no tiene dónde vivir.

"Es doloroso que no me pertenezca ni siquiera un pedacito de tierra. Yo no le pido al Estado ni al gobierno que me den tres caballerías de tierra para yo vivir, yo le pido simplemente un pedacito de tierra", afirmó.

"Yo he trabajado en todas las organizaciones políticas de la Revolución. (...) Y todavía no tengo dónde vivir. Y esperando ahora la multa, porque la multa viene ahora para mi casita, estoy aquí asustado, estoy asustado porque si vienen los inspectores... Yo pienso que no me merezco eso", añadió.

La campaña del gobierno contra los barrios ilegales no ha cesado ni siquiera con la pandemia de coronavirus.

Hace algo más de dos meses las autoridades cubanas desalojaron un asentamiento ilegal de más de 50 casas en el poblado Jamaica, situado en el municipio San José, en Mayabeque.

"Eso es pa' que después no digan que aquí no hay desalojo, que aquí no hay nada de eso. Mira cómo tumban las viviendas ahí, empingao", dijo uno de los afectados que grabó con su teléfono cómo hombres con martillos echaban abajo casuchas de madera y tablas.

El usuario de Facebook Rubén G explicó que en el lugar vivían unas 200 personas de familias pobres, entre los cuales había niños, ancianos y mujeres embarazadas.

"Nos cortan la corriente y el agua. Esto es inhumano. Nadie merece vivir bajo tanta miseria. (...) Aprovechan cuando estamos trabajando para tumbar lo poco que tenemos y nos dejan a nuestros hijos desamparados. El gobierno no nos da nada, pero sí nos quita lo poco que tenemos", denunció.

"Dicen que el desalojo no existe, ¿y esto qué es? Nos tienen acribillados a multas. Nos intimidan con la policía y nos multan también. Nos cerraron la vía de acceso para que no podamos entrar ni salir", detalló.

En octubre de 2020, las autoridades de La Habana quisieron echar a la calle a los más de mil habitantes de una comunidad ilegal en el municipio del Cotorro, en el terreno donde antes se encontraba el patio de la planta Antillana de Acero.

El autor del video explicó que los afectados provienen del oriente del país y fueron multados con 1,500 pesos.

"Son llamados 'lacra' por la presidenta del gobierno municipal para poderlos desalojar, sin el menor ápice de humanidad, en medio de una pandemia. ¿Será que lejos de ser ciudadanos cubanos, son los condenados cubanos?", criticó el autor del video que mostró el intento del desalojo.