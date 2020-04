Gobierno de Cuba intenta desalojar a decenas de familias en el Cotorro en plena pandemia de coronavirus

Las autoridades de La Habana intentan desalojar a los habitantes de un asentamiento ilegal construido en el municipio del Cotorro, sin tomar en cuenta los riesgos que implicaría echar a la calle a personas en plena pandemia de coronavirus.

Un reportaje publicado en la cuenta de Youtube del usuario identificado como Delibera, muestra el lugar donde residen más de 1.000 ciudadanos, quienes con su propio esfuerzo edificaron una comunidad donde antes estaba el patio de la planta Antillana de Acero.

Según se escucha explicar en el video, los afectados son fundamentalmente cubanos procedentes del oriente del país, traídos a la capital para prestar determinados servicios laborales bajo la promesa de que luego tendrían una vivienda, algo que jamás se cumplió.

“Al contrario, fueron multados con 1.500 pesos para luego legalizar su vivienda. Ahora son llamados ‘lacra’ por la presidenta del gobierno municipal para poderlos desalojar, sin el menor ápice de humanidad, en medio de una pandemia. ¿Será que lejos de ser ciudadanos cubanos, son los condenados cubanos?”, cuestiona el narrador.

El autor del material original se nombra Humberto Doval, quien posteó en su muro de Facebook varios videos breves de diferentes momentos del desalojo.

En uno de ellos se ve a un hombre con un martillo frente a una casa de madera mientras una mujer lo observa.

“Esas son las gentes que trajeron los de Protección Física para la demolición de las casas. Miren, y dicen que no hay demolición en Cuba. ¿Y eso qué cosa es? Después Díaz-Canel dice que no, que no hay demolición en Cuba. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Para que vean que este país es falso”, alega Doval.

Otras imágenes muestran a los lugareños, todos con nasobuco, en el instante en que llega la policía.

“Miren lo que es el desalojo, esto es desalojo en Cuba. Dicen que no se puede. Miren los niños. Los inspectores descarados tuvieron que irse porque no pudieron con el pueblo. Pero aquí todo el mundo está preparado para cuando vengan, volverles a caer arriba. ¿Cómo tú vas a demoler una vivienda que tú no sabes con el sacrificio que la hicieron?”, añadió.

Los reclamantes acudieron a la sede del gobierno municipal a exigir sus derechos. En medio de una gran algarabía y con varios de ellos grabando con sus móviles, agentes de la policía impiden la entrada al local, sin decir nada.

“Señores, una pregunta: ¿Desalojo en Cuba en plena pandemia? ¿Será posible tal crimen?. Señores, sencillo, desde mi punto de vista están firmando su sentencia de muerte. ¿Dónde está: ‘Yo me quedo en casa’? Solo pregunto, respuestas, quiero respuestas, señores. Esto es en el Cotorro. Casa de Yarel Misa González”, comentó Doval en su post.

Hace una semana el gobierno cubano anunció una cruzada contra los barrios ilegales en la isla, conocidos popularmente como ‘llega y pon’.

La capital es la provincia con mayor número de ilegalidades de carácter urbanístico, según informó el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, en reunión presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero.

El funcionario criticó que se continúan construyendo viviendas de forma ilegal, del tipo 'llega y pon', acciones que no son enfrentadas con suficiente agilidad por los gobiernos municipales.

Su planteamiento fue corroborado por la viceprimera ministra, Inés María Chapman, quien añadió que esas ilegalidades hay que enfrentarlas de inmediato, “pues además de generar un conjunto de acciones ilegales relacionadas con los servicios básicos a la población, complejiza el enfrentamiento a la actual situación epidemiológica que vive el país”.

Por último, Marrero admitió que muchas familias cubanas viven en albergues, lo cual constituye un riesgo potencial de contagio en plena pandemia de coronavirus, y llamó a edificar más casas.

“Construir viviendas incluso ayuda al aislamiento social, a reducir el hacinamiento”, afirmó.