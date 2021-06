Actriz cubana Amarilys Nuñez celebra sus 53 años "sin filtros ni afeites, con las arrugas vividas"

Actriz cubana Amarilys Núñez cumple 53 años Foto © Facebook / Amarilys Núñez

Agradecida y profundamente feliz se declaró la actriz cubana Amarilys Nuñez en sus redes sociales para celebrar su cumpleaños 53.

Con una foto en la que aparece sin más filtro que el que la felicidad deja en su rostro y con una amplia sonrisa, Nuñez compartió con sus seguidores su alegría por cumplir un año más de vida.

"Gracias mami! Gracias papi! Feliz de estar viva! Feliz de tener tanta gente que me quiere bien" comienza el muy comentado post, publicado este 6 de junio, día de su cumpleaños.

"Así sin filtros ni afeites, tal cual soy, con las arrugas vividas. Feliz de haber recorrido estos 53 años junto a mí" concluye su publicación en la que agradece a todos.

Dentro de los más de trescientos comentarios que le dejaron sus seguidores sobresalen los mensajes de enhorabuena, las bendiciones y los buenos deseos para su vida y proyectos. Tampoco faltan los piropos que alaban la belleza y expresividad de su rostro tan característicos.

La actriz, graduada en 1995 en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, se ganó el cariño y respeto de su público cubano por su participación en telenovelas como "El eco de las piedras", "Tierra Brava", "Destino prohibido", "Oh, La Habana" o "Añorado encuentro", entre otras.

Su trayectoria en la actuación incluye, además, decenas de papeles para teatro y roles en los filmes "Fantaghiro V", de Lamberto Bava; "La pared", Alejandro Gil y "Los dioses rotos", de Ernesto Daranas.

Una de sus más renombradas actuaciones sobre las tablas, que la consagró como la gran actriz que es, fue en "Electra Garrigó", estrenada hace ya más de dos décadas.

Amarilys reside desde hace años en Estados Unidos, donde ejerció su derecho al voto en la elecciones presidenciales pasadas.

"Hoy ejercí mi derecho al voto por primera vez en democracia. Me sentí honrada, y lo hice con toda la responsabilidad que conlleva, por ser una hija adoptiva de esta gran nación que me abrió sus puertas", dijo en octubre pasado.

Poco antes había apoyado una petición promovida por la directora de casting cubana Libia Batista Mora y ampliamente difundida en las redes para que se le permitiera el regreso a Cuba al humorista, actor y conductor Alexis Valdés.

"Alexis además de súper talentoso y exitoso, es un cubano auténtico y un hombre honesto y valiente, creo que lo dejó bien claro en estos últimos días por las redes. Me gustaría que alguien me explicara cuál es la razón de privar a los cubanos de su arte y compañía en las calles de nuestra isla. En esta era de campañas, esta me resulta de las más justas y necesarias", dijo Nuñez en su momento.

