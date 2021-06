Cubana califica de "infrahumanas" condiciones en centro de aislamiento del coronavirus

La comida, los baños y las taquillas del centro de aislamiento Foto © Facebook / Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

Una estudiante de Medicina calificó de "infrahumanas" las condiciones del albergue donde se encuentra en aislamiento tras tener contacto indirecto con el coronavirus, según escribió en su muro de Facebook el galeno cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre.

"Quiero que esto llegue a donde tiene que llegar y que resuelvan la situación ya que ni un animal puede soportar esto. ¡Qué decepción, Cuba!, ¿Dónde están los dirigentes?", exclamó la joven en un texto que divulgó desde Bayamo Figueredo Izaguirre.

El mensaje no detalla en qué provincia se encuentra el centro de aislamiento, solo que son albergues de una facultad de Ciencias Médicas.

"Estoy aquí desde las 8 pm y ningún médico ha venido a preguntar cómo estoy y me siento febril", denunció la joven cubana, quien además reprochó que los especialistas no hicieran bien su trabajo.

Por último, criticó que las condiciones de estos centros de aislamiento no se corresponden con lo que anuncian los medios de prensa oficialistas, donde funcionarios y dirigentes aseguran que "todo está bien".

La denuncia se acompañó de varias fotos en las que se aprecia el deterioro del albergue, así como la alimentación que reciben los pacientes.

Baños sucios, taquillas rotas y literas para dormir son las condiciones que ofrecen a estos cubanos en cuarentena, según el testimonio de la estudiante de medicina que divulgó el doctor Figueredo Izaguirre.

El médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre contó a CiberCuba que conoció de la denuncia a través de las redes sociales, y consideró que era bueno divulgar el asunto a través de su cuenta en Facebook.

"Desconozco dónde está internada la joven, pregunté a varias personas y ninguno me supo decir si era en Bayamo, por tanto puede ser en cualquier sitio de la geografía cubana", destacó el galeno que ha tenido problemas con las autoridades cubanas por denunciar la situación que vive en país.

Le llamó la atención que el mensaje original no aparezca actualmente publicado, quizás porque la autora lo borró por miedo o porque restringió la privacidad del mismo, pero no pone en duda que eso ocurra actualmente, ya que no es la primera vez que denuncia estos sitios.

"Yo les llamo campos de concentración, porque no tienen otro nombre y ser consecuente con mis palabras me costó la expulsión del sector de la Salud Pública", agregó.

Este medio, desde el inicio de la pandemia en Cuba, ha destacado en varias oportunidades la situación en la que se encuentran los centros de aislamientos del coronavirus.

Se trata de instituciones estatales, como escuelas y albergues, donde las autoridades sanitarias locales mantienen en cuarentena a las personas que tuvieron contacto con la enfermedad, y mientras esperan el resultado de los exámenes que permita conocer si tienen o no el coronavirus se exponen a situaciones alarmantes.

No solo se ha denunciado la mala calidad de la comida, sino el trato del personal médico encargado, la falta de insumos para cubrir sus necesidades básicas y el hacinamiento que viven algunos, exponiéndose a contraer la pandemia.

Sitios como la Universidad de Ciencias Informáticas y el IPVCE Vladimir I. Lenin, en La Habana, fueron de los mayores centros de aislamientos habilitados, en los cuales se atendieron a pacientes de diversos puntos de la geografía capitalina.

Los pacientes aseguraron a CiberCuba que en esos sitios fueron víctimas de maltratos y abusos psicológicos, sin descartar los riesgos de salud que asumían por no tener acceso a agua potable, la distribución limitada de desinfectantes para manos y el uso durante horas de las mismas mascarillas sanitarias.

“Nos ponen el agua una vez al día y a esa hora todo el mundo a ducharse al mismo tiempo. Estoy como en una beca. El agua es súper escasa”, dijo a este medio una cubana que a principios de año fue aislada en la Universidad de Ciencias Informáticas y que prefirió no revelar su identidad por temores a represalias.

Cuba tiene 26.007 pacientes ingresados por coronavirus, de los cuales son sospechosos 3.926, en vigilancia hay 16.180 y confirmados activos 5.901, según el último informe oficial del Ministerio de Salud Pública.

Desde hace varios meses el país se mantiene en alerta por el incremento considerable de casos de COVID-19, superando en varias oportunidades el millar de diagnósticos positivos, así como una tasa de mortalidad que alcanzó las 1.013 víctimas. En la última jornada se registraron decesos en La Habana (4), Camagüey (2), Mayabeque (1), Holguín (1) y Santiago de Cuba (1).