Carlos Otero recuerda a su padre fallecido con emotivo mensaje: Hoy hubieras cumplido 81 años

Carlos Otero y su padre Foto © Carlos Otero/FB

El presentador cubano Carlos Otero recordó este 8 de junio a su fallecido padre con emotivo mensaje en el día de su cumpleaños.

"Si algo me duele de mi vida, es que te fuiste rápido y cuando más te necesitaba. Hoy hubieras cumplido 81 años, así que cerraré los ojos y una vez más, en silencio, te abrazaré y desearé Feliz Cumpleaños Papá", dijo Otero.

"Que Dios te siga iluminando, para continuar sintiendo tu presencia todos los días. Siempre me haces falta", agregó en una publicación en redes sociales.

El vínculo entre Otero y su padre es innegable. Cuando el pasado abril el padre cumplió 38 años de fallecido, el presentador cubano escribió: "No tienes idea aún cuanta falta me haces. Sigo honrando tu memoria día a día porque fuiste un gran padre y extraordinario ser humano. Hoy hace 38 años me dejaste el mayor de mis dolores, porque con tu ausencia nada fue igual".

En no pocas ocasiones Otero se ha referido a su padre con devoción, como la vez en que dijo en el show TN3 de América TeVé que quería que sus hijos "heredaran la humildad de mi padre, lo buen amigo que era, lo honesto, sincero, lo jodedor que era".

El presentador ha dicho que su padre no era alguien muy conocido en la Isla, salvo en el ámbito deportivo donde fue directivo, pero que el día de su entierro contó 45 automóviles y 45 coronas.

"Era un tipo muy querido y muy afable", sostuvo.

