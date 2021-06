J Balvin reta a Canelo Álvarez a una pelea y el boxeador acepta: "Elige con cuál mano quiere que le pegue"

Canelo, J Balvin Foto © Instagram / Canelo, J Balvin

Después del enfrentamiento entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, J Balvin decidió que el también podría subirse al cuadrilátero para medirse con otro boxeador, concretamente su amigo Canelo Álvarez, al que retó en un vídeo de Instagram que no tardó en responder su posible contrincante...

"Veo a mucha gente diciendo estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito al Canelo para que se dé un par de madrazos conmigo que con una mano lo recibo", dijo el reguetonero colombiano. Unas palabras que llegaron al mexicano, quien que no dudó dos veces en aceptar la propuesta del intérprete de Mi gente o Con Altura.

"Quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que le pegue. Encantado. Un honor", le respondió el pugilista a través de la misma vía.

A pesar de la confianza que derrochó en el primer vídeo que mandó J Balvin a Canelo, tras escuchar la reacción de su colega a su sugerencia, no le quedó otra que retractarse rápidamente...

"Era un chiste. Yo no pensaba que Canelo me fuera a responder. Pero no, yo no me puedo permitir que me den una pelea con los ojos cerrados y además que elija la mano. No puedo. Yo voy a seguir con la música", se retractó avergonzado el artista latino, antes de agradecerle a su amigo que aceptase su propuesta.

De momento, parece que los seguidores de ambos se quedarán sin el espectáculo que podría haber tenido lugar sino fuera porque el cantante se echó para atrás...

Aún así, este intercambio divirtió mucho a sus incondicionales y rápidamente la broma se hizo viral en las redes sociales, donde en más de una ocasión ambos han demostrado que hay una estrecha relación entre ellos con este tipo de juegos. Incluso, El Niño de Medellín asistió a la boda religiosa del mexicano con su esposa Fernanda Gómez.

