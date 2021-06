Eurodiputado Paulo Rangel al pueblo cubano: Europa está con ustedes, contra la dictadura y contra la represión

El Eurodiputado portugués del Grupo Popular Europeo, Paulo Rangel, envió un mensaje de solidaridad al pueblo de Cuba en el marco del debate sobre derechos humanos en la isla desarrollado por el Parlamento Europeo en su sede de Bruselas, Bélgica.

El político lusitano condenó la sistemática violación a los derechos humanos de activistas, miembros de la sociedad civil, artistas y periodistas independientes en Cuba, y aseguró al pueblo de la isla que no se encuentra solo en su lucha.

“A todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura y contra la represión. Por eso digo, y digo con fuerzas, no se comprende, señor Alto representante, lo que el representante de la UE ha hecho en Cuba”.

Rangel se refirió abiertamente al embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro González, quien declarara en entrevista a Cubanet que el sistema cubano no era una dictadura.

“(Navarro) Dejó todas las cuestiones de derechos humanos en segundo plano y se ha dedicado a defender a una de las peores dictaduras de la Historia, acusando a nuestros aliados, los norteamericanos, de injerencistas”.

Aunque el parlamentario no pidió abiertamente el cese del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre el bloque europeo y la isla, sí señaló que la presencia de Navarro en Cuba, así como sus posturas favorables al régimen solo entorpecieron las relaciones.

“Esto no es una forma de contribuir o mejorar las relaciones sino de empeorarlas. Que vuestra señoría no conozca a Rusia, lo podemos comprender, pero que no conozca a Cuba y el sufrimiento de los cubanos, eso es inaceptable”.

Este martes el Parlamento Europeo discutió la situación de los derechos humanos en Cuba y el futuro de las relaciones entre la UE y Cuba.

Aunque la mayoría de los parlamentarios que intervino en el debate sostuvo una posición de condena a los atropellos sistemáticos del gobierno contra activistas, miembros de la sociedad civil, periodistas independientes y artistas, algunos Eurodiputados negaron tales violaciones y desviaron el foco del debate hacia el embargo económico que mantiene EE.UU. contra Cuba, o los diversos abusos que sufren otras naciones de la región latinoamericana, como la crisis que atraviesa el pueblo colombiano.