Más inversiones del PNUD y la Unión Europea en Cuba, pero no se ven más alimentos

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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea anunciaron nuevos avances en proyectos de energías renovables para la producción de alimentos en Cuba, pero la realidad del campo cubano y la crisis alimentaria que padece la población contrastan brutalmente con los logros que difunden los medios oficiales del régimen.

Según informó Prensa Latina, el proyecto Alass —Autoabastecimiento Local para una Alimentación Sostenible y Sana— ha puesto bajo riego con energía solar 123 hectáreas en seis municipios del centro del país, entre ellos Placetas y Remedios, en Villa Clara, y localidades de Sancti Spíritus.

El proyecto, financiado con 13,43 millones de euros —más del 70% del presupuesto del programa de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba acordado con la UE—, beneficia a 72 productores con 89 molinos de viento, 43 bombas solares y 74 sistemas de riego fotovoltaico, con una potencia instalada de 500 kWp.

La meta es llegar a 323 hectáreas bajo riego, lo que representaría apenas el 13,6% de las dos mil hectáreas que el propio gobierno cubano se fijó como objetivo para 2026.

Yasser Díaz, experto en Política de la Dirección de Ingeniería Agropecuaria del Ministerio de la Agricultura, reconoció que el área cultivable bajo riego en Cuba «no sobrepasa el 10%» del total.

«En este escenario de limitación de recursos, el riego a partir de fuentes renovables propicia ventajas fundamentales: alcanzar la soberanía energética, aumentar los rendimientos en al menos un 30% y garantizar el abasto a la ganadería. El aporte de la cooperación es decisivo», subrayó el funcionario.

La cooperación internacional suma además otras iniciativas: el proyecto FRE local ha instalado 550 sistemas de energías renovables para comunidades aisladas, y Japón donó 6,5 millones de dólares para instalar paneles solares en 10 hospitales cubanos —cuatro en La Habana y seis en provincias—, con el objetivo de garantizar electricidad en quirófanos, urgencias y terapia intensiva.

Sin embargo, ninguna de estas inversiones ha logrado revertir el colapso alimentario que sufre la población cubana, resultado directo de 67 años de dictadura comunista y de un modelo agrícola que ha destruido la capacidad productiva del país.

Una encuesta sobre el hambre en Cuba publicada el 6 de mayo por el Food Monitor Program y Cuido60 reveló que el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos una persona se fue a dormir sin comer durante el último año, y que el 94,9% de los participantes perdió algún grado de acceso a la compra de comida.

Las provincias más golpeadas son Granma, con 78,9% de hogares afectados; Guantánamo, con 78,7%; y Matanzas, con 67,3%.

La producción agrícola sigue en caída libre: el arroz pasó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 111,000 en 2025, y el Programa Mundial de Alimentos documentó que entre 2018 y 2023 la producción de cerdo cayó un 95%, los frijoles un 70% y la leche un 58%.

En este contexto, la agricultura cubana recurría en mayo a bueyes y tracción animal por la falta de combustible para cosechar cultivos ya sembrados, una imagen que ilustra con crudeza la brecha entre los proyectos de cooperación anunciados y la realidad del campo cubano.

El proyecto Alass aspira a beneficiar a casi 600,000 personas en los territorios donde opera, pero Cuba importa alrededor del 70% de los alimentos que consume, con un gasto de unos 2,000 millones de dólares anuales, una dependencia que ningún molino de viento ni panel solar puede resolver mientras el régimen mantenga intactas las estructuras que impiden una agricultura productiva y libre.