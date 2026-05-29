The Guardian: Hasta los viejos amigos de Cuba le han dado la espalda

Vídeos relacionados:

El veterano periodista y analista político Paul Taylor, colaborador habitual de The Guardian y miembro del Centro de Política Europea, publica este viernes un artículo de opinión en el que analiza por qué Cuba ha perdido el respaldo de sus aliados tradicionales, incluidos los europeos, ante la política de máxima presión de la administración Trump.

Taylor parte de una reflexión generacional: para muchos europeos de izquierda de los años setenta, Cuba era una causa progresista, un país pequeño que resistía el imperialismo estadounidense. Hoy, esa imagen romántica choca con la realidad de una isla en colapso energético, con apagones masivos que se prolongan durante horas, hospitales sin generadores y fábricas paralizadas.

El columnista señala que los aliados históricos de La Habana están ausentes o paralizados. Rusia, atrapada en una guerra que no puede ganar en Ucrania, solo envió un único cargamento de petróleo en marzo, que Washington dejó pasar por razones «humanitarias».

Ningún otro país ha enviado combustible por temor a las sanciones secundarias estadounidenses.

Venezuela, que durante años sostuvo a Cuba con petróleo subsidiado, quedó fuera de juego tras la intervención militar de EE.UU. en enero de 2026, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

México y Brasil, gobernados por la izquierda, emitieron en abril una declaración conjunta con España condenando «la grave situación» del pueblo cubano, pero sin mencionar explícitamente a EE.UU. ni al bloqueo petrolero, y comprometiéndose solo a aumentar la ayuda humanitaria, no el suministro de energía.

China tampoco ha desafiado el bloqueo. Según Taylor, Xi Jinping tiene asuntos más importantes que tratar con Trump, y no hay indicios de que Cuba figurara siquiera en la agenda de la cumbre entre ambos líderes celebrada este mes.

La acusación formal contra Raúl Castro —de 94 años— por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, desclasificada el 20 de mayo, ilustra para Taylor la determinación de Washington de eliminar a la vieja guardia cubana.

En cuanto a Europa, el análisis es demoledor. España y Francia, históricamente los principales defensores de Cuba en la Unión Europea, guardan silencio. Madrid se opuso a la guerra de Trump contra Irán y negó el uso de sus bases militares para esa operación, pero no ha dicho nada sobre el bloqueo energético a su antigua colonia.

La fractura europea quedó en evidencia en la votación de la Asamblea General de la ONU en octubre de 2025: Hungría votó contra la resolución que pide el fin del embargo, y otros seis países del este europeo —Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía— se abstuvieron, alegando el apoyo de Cuba a Rusia en Ucrania.

Taylor recoge el testimonio de Herman Portocarero, ex embajador belga y de la UE en La Habana, quien negoció el acuerdo de cooperación UE-Cuba de 2016. «Cuba hoy no tiene nada de libre», afirmó. «Es una isla tropical con mucho suelo fértil que durante años ha importado el 80% de sus alimentos». Portocarero describió los intentos fallidos de reconvertir la agricultura cubana: «Lo intentamos, y los brasileños también lo intentaron, pero fracasamos. Cada vez nos topábamos con un muro de ideología, de dogma».

El propio Taylor reconoce que la crisis cubana responde en gran medida a décadas de mala gestión comunista que aplastó la iniciativa económica y la libertad de expresión, más que al embargo estadounidense vigente desde 1962.

Su conclusión es lapidaria: «Los europeos también tienen peces más grandes que freír con Trump. Puede que tengan historia con Cuba, pero EE.UU. tiene la geografía y la geopolítica de su lado».