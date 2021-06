Alexander Delgado: "El Gobierno de Cuba planificó un secuestro en mi contra"

Alexander Delgado, líder de la agrupación cubana Gente de Zona, reveló que el régimen castrista planea secuestrarlo tras su participación en la canción 'Patria y Vida' y su ruptura pública con la dictadura.

El cantante hizo un transmisión en vivo en su cuenta en Instagram, en la que detalló que fueron las propias autoridades norteamericanas quienes le alertaron de la amenaza.

"Yo recibí aquí en mi casa a varios oficiales del FBI, donde me comunicaron que el gobierno de Cuba estaba planificando un secuestro en mi contra fuera de los Estados Unidos, en países como Colombia, Venezuela, Panamá, países donde ellos tuvieran tentáculos con el gobierno de esos países", afirmó.

"No se los había comunicado antes porque mi hija todavía no estaba en los Estados Unidos. Al yo recibir esta amenaza estoy tomando unas medidas a la hora de viajar con un equipo de seguridad grande. Estoy en mi casa, he reforzado la seguridad", precisó.

El músico hizo esta revelación en su primera alocución a sus seguidores, tras someterse días atrás a una cirugía en las cuerdas vocales por la que tuvo que hacer reposo vocal absoluto.

"Hago responsable al gobierno de Cuba de cualquier cosa que nos pueda pasar a mi familia, a mí, a la familia de Randy. Cualquier cosa que nos pueda pasar dentro o fuera de Estados Unidos, ya ustedes saben que el responsable es la dictadura cubana", recalcó.

Delgado también salió al paso a quienes lo criticaron luego de él que diera las gracias públicamente a la oficina del senador cubanoamericano Marco Rubio, a Bernie Navarro, Iván Herrera, Luisón y Carlucho, tras la llegada a Miami de su hija Kuki, de 19 años.

"Mis agradecimientos fueron porque estas personas que mencioné (…) estuvieron al tanto de todo el movimiento y de toda la preocupación que yo tenía desde la hora en punto en que salió la canción 'Patria y Vida', y de que yo grité 'Abajo la dictadura', por eso es que yo les agradezco a estas personas, porque ellos se preocuparon por mí", subrayó.

El reguetonero también rebatió los rumores sobre una supuesta influencia suya para sacar más pronto a su hija de Cuba.

Al respecto, Delgado relató que desde que llegó a Estados Unidos, hace seis años, comenzó el proceso de reclamación y se dispuso a esperar pacientemente.

"Cuando yo llegué a este país y obtuve mi residencia, le puse una reclamación a mi hija", señaló.

"Quiero aclararles a todo el mundo que el trámite que yo hice con mi hija fue un trámite normal, una reclamación normal como hace cualquiera que llega aquí a los Estados Unidos" agregó.

Acerca de la operación quirúrgica a la que se sometió, detalló que tenía un pólipo gigante en las cuerdas vocales.

"Fue una operación rápida. Duré 45 minutos en el salón. Con el favor de Dios salí bien. Todavía estoy en recuperación", dijo.