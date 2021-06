Mánager Armando Ferrer sobre Preolímpico: Fue duro el asedio de ese público que está en contra de la revolución

Armando Ferrer Foto © Captura de video de YouTube de SerEbro EnlosDeportes

Armando Ferrer, mánager del equipo cubano de béisbol que participó en el Preolímpico de las Américas, consideró que las manifestaciones del público en los estadios contra el gobierno de la Isla fueron una presión externa que tenían los jugadores.

"Fue una experiencia bien dura. Todos saben el escenario que nos encontramos en Estados Unidos, sobre todo asediados por ese público que está en contra de la Revolución, sobre todo las cosas, y era una presión externa que teníamos", dijo el estratega matancero en entrevista concedida a Radio Rebelde.

"Siempre en los mítines llamábamos a los muchachos a concentrarse en el trabajo que tenían que hacer y dedicarse a lo que tenían que hacer y dejar todas esas críticas, toda esa presión externa que se produjo durante los juegos de nosotros, sobre todo los juegos de Venezuela y Canadá", precisó.

Ferrer recalcó que él no tuvo voz ni voto a la hora de decidir quiénes integrarían el equipo al evento de Florida, una alineación que generó bastante inconformidad en los aficionados.

"Yo no participé en la selección de estos atletas en primer orden y en segundo, fui nombrado mánager de este equipo 20 días antes de la competencia", señaló.

"No quiero culpar a nadie, yo pienso que la primera cabeza que rueda cuando un evento internacional o cualquier tipo de evento, (...) la primera que rueda es la del mánager, pero yo asumo toda esa responsabilidad, independientemente de que no hubo movimientos que se hicieran en nuestro equipo Cuba que no fueran conciliados y hablados con el resto de los entrenadores", subrayó.

El veterano entrenador se refirió a la derrota del team cubano ante Venezuela y al desempeño que tuvo en ese choque el pitcher Lázaro Blanco, quien desertó del equipo tras concluir el Preolímpico.

En su opinión, lo más probable es que Blanco no rindió al máximo porque estaba centrado en la decisión que había tomado de quedarse en Miami.

"Ustedes conocen el marcador estrecho, un juego estrechito, independientemente de que nuestro abridor Lázaro Blanco duró muy poco en la loma. Yo ahora, posteriormente a lo sucedido, pienso que (tenía algo) en su cabeza, pues era un lanzador que le había ganado dos juegos a Venezuela en torneos anteriores, y un atleta que estaba bien en el entrenamiento. Se presentó realmente, casi llevando a todos los bateadores a 3-2, picheando demasiado a los bateadores, y le hicieron las primeras tres carreras...", describió.

El mánager también subrayó lo que significó el abandono de César Prieto antes de comenzar el torneo. El cienfueguero de 22 años, que había sido líder de los bateadores de la última Serie Nacional, debía jugar como primer bate y segunda base titular de la selección cubana, pero su deserción obligó a un cambio de estrategia.

"Nosotros teníamos planificado desde que salimos de Cuba que César, por supuesto, iba a ser la segunda base y segundo bate de ese equipo. Entonces tendríamos a Mujica en tercera, pero hubo que cambiar la estrategia, pasar a Mujica para segunda base, y entonces, jugar con Dayan García en tercera base. Fue el primer cambio que tuvimos que hacer operativamente ahí", detalló.

Las declaraciones de Armando Ferrer acerca del ambiente político que se vivió en los partidos por los gritos y carteles de muchos cubanos en el público, contrastan con las del capitán del equipo, Frederich Cepeda, quien afirmó que se sintió como en casa jugando en Florida.

El pelotero espirituano subrayó que aunque había personas gritando o "haciendo otras cosas para desestabilizar la parte deportiva", la mayoría de los aficionados lo apoyaron porque al final eran cubanos.

"Se sintió como si estuviéramos en Cuba, porque realmente Florida tiene muchos cubanos y muchos latinos y en el primer partido que participé con Venezuela, se vio tremenda emoción, igual que el segundo partido con Canadá, cuando las personas empezaron a gritar mi nombre y me dieron la oportunidad de salir", afirmó.