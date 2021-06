Al menos 13 heridos en tiroteo en zona comercial de Austin, Texas

Policías trasladan una mujer herida en Austin Foto © Captura de video de YouTube de KVUE

Un tiroteo ocurrido este sábado en la ciudad de Austin, capital del estado norteamericano de Texas, ha dejado al menos 13 personas heridas sin que hasta el momento se haya capturado al responsable.

El hecho ocurrió por la madrugada en 400 E. 6th Street, cerca de Trinity Street. Se trata de un barrio situado en el centro, en una zona donde se encuentran numerosos bares y centros de ocio, muy concurridos a esas horas sobre todo por jóvenes.

El jefe interino del Departamento de Policía, Joseph Chacon, reveló en conferencia de prensa que todavía se está buscando al atacante, quien al parecer es un hombre afroamericano con rizos en el pelo y de constitución delgada, que estaba vestido con una camisa negra.

También se desconoce qué originó el tiroteo.

Chacón advirtió que al no haber podido detener a ningún sospechoso, no podía decir a la población que el peligro había cesado. No obstante, dijo que al parecer los disparos fueron solo en esa parte del centro de la ciudad.

"El área estará cerrada por un período de tiempo prolongado para procesar la escena del crimen. Los investigadores están recopilando y revisando imágenes de cámaras y videos de vigilancia", dijo el Departamento de Policía en su página web.

Las autoridades recibieron una primera llamada alrededor de la 1:24 am, en la que se denunciaban disparos en el área.

Según el oficial, 11 personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital por heridas de bala o de otro tipo, otra fue a otro hospital y una tercera víctima recibió tratamiento en una sala de emergencias. Del grupo, 11 se encuentran en condición estable y dos están en estado crítico.

Los agentes tuvieron que llevarse a seis lesionados en las patrullas policiales debido a que la multitud en la calle era tan grande que era difícil el acceso de los vehículos EMS y del Departamento de Bomberos. Tres víctimas fueron transportadas en autos personales y las otras cuatro por los servicios de emergencias médicas del condado de Austin-Travis.