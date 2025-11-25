Detenida madre cubana por disparar contra su hijo en Hialeah Gardens

Grisel Pérez disparó contra su hijo durante una discusión en su casa

Una mujer de origen cubano permanece detenida acusada de disparar a su hijo durante una disputa doméstica en Hialeah Gardens, el domingo por la tarde, según reportes oficiales.

La madre, identificada como Grisel Pérez, de 63 años, fue arrestada luego del tiroteo reportado dentro de su domicilio, ubicado en la avenida 88 del noroeste (NW) y la calle NW 113, en el condado de Miami-Dade, informó Telemundo 51.

Efectivos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade que acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia hallaron a la víctima, Joel Pineda, de 36 años, con una herida de bala en el abdomen. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en helicóptero al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

Pérez declaró a los agentes del Departamento de Policía de Hialeah Gardens que su hijo llegó a la vivienda más temprano el domingo y ella lo dejó entrar, pero él “se comportaba de forma extraña, como si estuviera bajo los efectos de drogas”.

La mujer aseguró que, estando sentado en el salón, Pineda sacó un revólver calibre .38 y disparó una bala que impactó en una chimenea decorativa. Ambos discutieron y ella le dijo que se marchara; él se enojó y comenzó a romper muebles, y luego salió al patio trasero, donde hizo un segundo disparo contra el suelo.

Según el informe del arresto, Pérez fue a su dormitorio, buscó su propia pistola, encaró a su hijo y le exigió que se fuera de la casa. En algún momento, la mujer le disparó y después llamó al 911.

Los investigadores encontraron ambas armas de fuego en la vivienda. Pérez fue arrestada y enfrenta cargos por agresión agravada con un arma de fuego.

La policía incautó como evidencia los videos de una cámara de vigilancia instalada en una puerta trasera, frente al área donde ocurrieron los hechos. Un agente señaló que las imágenes corroboran la versión ofrecida por la acusada.

Una mujer que se identificó como prima de Pérez declaró a Telemundo 51 que ella pudo haber actuado en defensa propia, y mencionó que el hombre habría tenido problemas con las drogas en el pasado. “Me siento devastada, es una situación bien fea”, afirmó Elizabeth Brito.

Según registros judiciales, en enero de 2020, Pérez solicitó una orden de protección por violencia doméstica contra su hijo.

El hombre permanece hospitalizado en condición seria, pero estable, precisó el canal televisivo.

Al comparecer Pérez este lunes ante la corte, la jueza le designó un defensor público y le negó el derecho a fianza. Mañana, martes, la acusada se presentará de nuevo ante un juez, mientras continúan las investigaciones del caso.