Afgano responsable del tiroteo en Washington recibió asilo bajo administración Trump, según investigación

El afgano responsable de matar a un miembro de la Guardia Nacional en Washington, D.C., recibió asilo político bajo la administración de Donald Trump, un hecho que será una espina clavada en la política migratoria del presidente.

Según documentos del gobierno estadounidense revisados por Reuters, el sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue señalado por las autoridades como responsable del ataque ocurrido el miércoles pasado, a pocos metros de la Casa Blanca, en el que murió un efectivo de la Guardia Nacional y otro resultó gravemente herido.

De acuerdo con la agencia, Lakanwal entró a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021 como parte del programa Operation Allies Welcome, implementado tras la retirada militar de Afganistán y la toma del poder por los talibanes.

El expediente consultado por Reuters indica que Lakanwal solicitó asilo en diciembre de 2024, durante la administración de Joe Biden, y que la aprobación fue concedida el 23 de abril de 2025, tres meses después de que Trump asumiera nuevamente la presidencia.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que el afgano no tenía antecedentes penales conocidos y había sido vetado previamente por su trabajo con fuerzas respaldadas por la CIA en Afganistán.

Durante una conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ambos designados por Trump, atribuyeron el ingreso de Lakanwal a supuestas fallas en el proceso de verificación de antecedentes durante la administración de Joe Biden.

Sin embargo, Reuters señaló que ninguno presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.

El propio Trump calificó al sospechoso como un “animal” y definió el ataque como “un acto de terror”, además de ordenar una revisión general de todos los casos de asilo tramitados durante el gobierno anterior.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se suspendieron las solicitudes de asilo de ciudadanos afganos mientras se revisan los expedientes.

Según la investigación, Lakanwal no se radicalizó hasta después de llegar a Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este domingo.

La funcionaria aseguró que las autoridades creen que el acusado adoptó posturas extremistas mientras residía en el estado de Washington, y que se investiga su entorno familiar y comunitario.

“Creemos que fue radicalizado aquí, en este país”, dijo Noem en entrevistas con NBC y ABC, donde también advirtió que “cualquier persona con información será llevada ante la justicia”.

Tras el ataque, la administración Trump ordenó congelar temporalmente el procesamiento de todas las solicitudes de asilo y advirtió que revisará individualmente los casos pendientes.

El tiroteo, ocurrido a pocas calles de la Casa Blanca, ha intensificado el debate sobre inmigración y seguridad nacional en Estados Unidos, en momentos en que el gobierno republicano endurece sus políticas migratorias y revisa la entrada de refugiados afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra.