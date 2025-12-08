Mueren un cubano y su esposa en tiroteo en Miami-Dade

La policía investiga las muertes a balazos de Ulises Cabrera y Susana Rosales

Un cubano y su esposa murieron este sábado tras recibir disparos en un tiroteo ocurrido en su residencia, en el suroeste de Miami-Dade, según informes de las autoridades.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) identificó este domingo a los fallecidos como Ulises Cabrera González, de 44 años, y Susana Rosales Koris, de 42.

Según la información oficial, después de la una de la tarde del sábado, los agentes acudieron al área de la Southwest 170 TER y la SW 153rd Court luego de recibir un aviso sobre un hombre que estaba sangrando. En una casa del bloque 17000 encontraron a Cabrera González y a Rosales Koris con heridas de bala, reportó Telemundo 51.

Samantha Choon, portavoz de la Policía de Miami-Dade, dijo a la prensa que personal del Departamento de Bomberos y Rescate del condado llegó a la escena y los declaró fallecidos a ambos.

En el momento del tiroteo, había otras personas en la vivienda, dijeron las autoridades, que no han revelado pormenores sobre las circunstancias en que ocurrió el fatídico suceso ni presuntos sospechosos.

La policía no descarta que pudiera tratarse de un caso de violencia doméstica, aunque la investigación es muy incipiente para corroborarlo, señaló Telemundo 51.

Cabrera González era natural de La Habana y su esposa oriunda de Guatemala; estaban casados desde 2013 y tenían dos hijos menores de edad, una niña y un niño, de acuerdo con datos públicos en sus redes sociales.

El matrimonio residía en la propiedad a su nombre desde 2020, según datos consultados por la estación televisiva.

Vecinos de la zona manifestaron su consternación por el hecho y afirmaron que el barrio es tranquilo y “nunca había ocurrido algo similar”.

La investigación del tiroteo, a cargo de la MDSO, se mantiene activa.