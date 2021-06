Agentes del MININT confiscan equipos de trabajo de rapero El Invasor

Imagen del registro en la vivienda del músico Foto © Facebook Ernesto Duarte

Agentes del Ministerio del Interior (MININT) decomisaron este sábado equipos del rapero Ramón Eusebio López Díaz -más conocido como El Invasor- quien el viernes fue arrestado violentamente en su domicilio, en Bayamo, provincia Granma.

“Aquí los esbirros en la casa del Invasor Cuba. Después de secuestrarlo le roban sus equipos y su trabajo de 10 años. Liberen a El Invasor”, denunció en Facebook Ernesto Duarte, un amigo de la familia, quien acompañó su publicación de varias fotos que documentan el momento en que fueron requisados los equipos de audio.

En declaraciones a CiberCuba, Duarte precisó que “ahora la familia tiene que esperar hasta el lunes a que decidan si lo van a poner en Instrucción Penal porque todavía El Invasor no ha sido acusado formalmente de nada, aunque hablan de los delitos de propaganda enemiga y desacato”.

La fuente añadió que “si el lunes, cuando se cumplen las 72 horas, no hay nada entonces comenzarán las acciones con un abogado”.

En las últimas horas, políticos como el senador cubanoamericano, Marco Rubio o la congresista María Elvira Salazar se han pronunciado contra el arresto.

"El régimen de Cuba sigue apresando a sus opositores. Siguen empeñados en silenciar aquellos que están cansados de décadas de censura y represión", escribió Rubio en Twitter.

"El régimen Castrista le teme tanto a todos aquellos que levantan la voz a favor de la libertad que están dispuestos a realizar todos estos atropellos. ¿Aún queda alguien que pueda defender a un régimen asesino que reprime la libertad de expresión?", dijo por su parte la congresista y periodista de origen cubano María Elvira Salazar.

También criticó la represión contra los artistas independientes en la isla el director ejecutivo para Las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, mientras que la abogado Laritza Diversent, de la ONG Cubalex, dijo que la detención del cantante es una muestra del carácter dictatorial y represor del gobierno cubano contra aquellos ciudadanos que se atreven a criticarlo.

El viernes en la tarde, cuando la policía rodeó su domicilio en la provincia Granma, el invasor transmitió en vivo para Facebook los hechos.

Las autoridades irrumpieron en la casa de López Díaz, luego que este sacara el tema "Oe policía pinga", en referencia a la frase que se popularizó luego de un partido de pelota en Granma mientras una turba entonaba a paso de conga la frase contra las autoridades.

Aparentemente los policías querían conversar con el cantante, pero este se negó a establecer cualquier tipo de diálogo con los uniformados, que a su vez tenían rodeado el domicilio.

"Me han llenado de patrullas todo esto. Abusadores, mi abuelo le entregó la vida a la revolución traidora esta, no sé cuántas mil medallas tiene ahí, y mira cómo se está muriendo y cómo se está cayendo el techo", afirmó el músico a través de la puerta.

En la grabación puede escucharse la voz de un oficial que le pide dejarlo entrar a la casa para "conversar" y que no "agrave" más la situación.

"¿Agravar? Yo no estoy agravando la situación, la están agravando ustedes, yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes porque con ustedes no se conversa. Tienen a Luis Robles trancado, tienen a El Gato trancado, tienen a Maykel [Osorbo] trancado, a Thais [Franco] la tienen trancada", le contestó El Invasor.

Ramón López comenzó a sufrir la censura de la Asociación Hermanos Saíz de Bayamo y el acoso y represión de la Seguridad del Estado hace cinco años, tras el estreno de su álbum Al machete, en el que criticaba al régimen cubano.