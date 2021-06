María Elvira Salazar condena arresto del rapero cubano El Invasor: “¿Quedan personas que puedan defender al régimen asesino?”

El Invasor / Maria Elvira Salazar Foto © Facebook El Inva / Maria Elvira Salazar

La congresista y periodista de origen cubano María Elvira Salazar afirmó este sábado que el régimen castrista le teme a los que levantan la voz a favor de la libertad en la isla, y condenó la detención arbitraria del joven rapero contestatario Ramón López Díaz “El Invasor”.

En su perfil de Twitter, la popular conductora de televisión se preguntó si todavía quedan personas que puedan defender al "régimen asesino" de La Habana luego de ver el video de la violenta detención del músico.

"El régimen Castrista le teme tanto a todos aquellos que levantan la voz a favor de la libertad que están dispuestos a realizar todos estos atropellos. ¿Aún queda alguien que pueda defender a un régimen asesino que reprime la libertad de expresión?", dijo la congresista.

Al igual que Salazar, otro congresista estadounidense, Marco Rubio, se pronunció contra la brutalidad del gobierno de la isla quien el viernes irrumpió en la casa del músico y se lo llevó detenido.

"El régimen de Cuba sigue apresando a sus opositores. Siguen empeñados en silenciar aquellos quienes están cansados de décadas de censura y represión", escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

También criticó la represión contra los artistas independientes en la isla el director ejecutivo para Las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; mientras Laritza Diversent, de la asociación Cubalex, dijo que la detención del cantante es una muestra del carácter dictatorial y represor del gobierno cubano contra aquellos ciudadanos que se atreven a criticarlo.

El viernes en la tarde, cuando la policía rodeó su domicilio en la provincia Granma, el invasor transmitió en vivo para Facebook los hechos.

"Me han llenado de patrullas todo esto. Abusadores, mi abuelo le entregó la vida a la revolución traidora esta, no sé cuántas mil medallas tiene ahí, y mira cómo se está muriendo y cómo se está cayendo el techo", afirmó el músico a través de la puerta.

En la grabación puede escucharse la voz de un oficial que le pide dejarlo entrar a la casa para "conversar" y que no "agrave" más la situación.

"¿Agravar? Yo no estoy agravando la situación, la están agravando ustedes, yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes porque con ustedes no se conversa. Tienen a Luis Robles trancado, tienen a El Gato trancado, tienen a Maykel [Osorbo] trancado, a Thais [Franco] la tienen trancada", le contestó El Invasor.

Ramón López comenzó a sufrir la censura de la Asociación Hermanos Saíz de Bayamo y el acoso y represión de la Seguridad del Estado hace cinco años, tras el estreno de su álbum Al machete, con el que critica al régimen cubano de la crisis que vive el país.

Sus canciones hablan del olvido a que han sido condenados muchos cubanos, que tras seis décadas viven en la miseria absoluta, en solares, sin alimentos ni condiciones básicas para una vida digna.

"Búscame luchando por los sueños de una nación, que aún siendo traicionada grita "Viva la Revolución" / Búscame en los barrios, pero en los marginales, los que no les mostramos a los medios internacionales / Búscame en solares con necesidades, que dan pena / Búscame donde existen verdaderos problemas", dice una de sus letras.