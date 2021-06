Oscar Casanella ¿Soy buen padre si le digo a mi hijo que nunca intente ser como el dictador Fidel?

Oscar Casanella Foto © Oscar Casanella/ Facebook

El activista cubano por la democracia Oscar Casanella compartió una opinión sobre lo difícil que es educar a un hijo en un país donde no se respetan las libertades y los derechos de los ciudadanos, a propósito del Día de los Padres, que se celebra este domingo.

Bajo el título de '¿Qué es ser un buen padre en Cuba?', Casanella reflexionó en su muro de Facebook sobre los conflictos éticos que genera la dictadura en quienes, como él, pretenden ser buenos padres.

"Lo ético y lo correcto en Cuba se opone a lo conveniente, a la comodidad y al bienestar físico y psicológico", afirmó.

El activista, bioquímico de profesión, plantea varias preguntas que seguramente se harán muchos cubanos que deben escoger cómo actuar con sus hijos cuando estos empiezan a ir a la escuela y comienzan a recibir el adoctrinamiento de la ideología comunista.

"¿Soy buen padre si cuando mi hijo entre en la escuela le enseño que Ernesto Che Guevara no era un héroe sino un asesino? ¿Soy buen padre si le digo a mi hijo que nunca intente ser como el dictador Fidel? ¿Soy buen padre en Cuba enseñando a mi hijo a decir la verdad, a decir lo que piensa y opina aunque vaya en contra de lo que diga el PCC, Raúl Castro, Díaz-Canel?", inquirió.

Casanella, quien fue uno de los huelguistas de San Isidro, se preguntó también cómo proceder ante el hipotético caso de que un profesor regañe, ofenda o le afecte el acumulado docente a su hijo por mostrar una opinión contraria a las ideas que les inculcan a los niños en Cuba.

"¿Es ético y correcto permitir que le 'instalen' esa doctrina de mentiras y manipulaciones en su joven cerebro y así evitarle una 'infancia traumática'?", cuestionó.

"¿Acaso un buen padre en Cuba es quien le enseña al hijo a ser un oportunista, un adulón de la cúpula militar comunista? ¿Será que un buen padre cubano debe enseñarle a su hijo a no meterse en política? ¿A quedarse callado e ignorar las injusticias para así no buscarse problemas y no sufrir la represión de la policía política y sus cómplices? ¿Soy un buen padre?", añadió.

Por último, Casanella se refirió al papel que deben jugar los padres en un país sometido por un gobierno que reprime a quienes piensa diferente.

"¿Podrán vivir nuestros hijos en la verdad y sin miedo en una Cuba futura? ¿Qué Cuba le estamos dejando? La sociedad cubana actual está tan podrida que para muchos cubanos ser un buen padre es enseñar a tu hijo a adaptarse, lo que significa vivir con doble moral, ser oportunista y cobarde", concluyó.

No es la primera vez que Oscar Casanella publica textos sobra la disyuntiva que enfrentan todos los que dedican su vida a luchar por la libertad en Cuba, basado en lo difícil que le resulta explicarle a su hijo las consecuencias de su activismo político.

"Amigos: Cada vez me cuesta más trabajo explicarle a mi hijo Pablo las cosas que me pasan sin traumatizarlo. Ya mi hijo tiene tres años y sus preguntas son ingenuas, directas y su lógica aún es muy simple", escribió en febrero pasado, cuando enumeró algunas de las preguntas que le hace su niño.

"Papá, ¿cómo te hiciste esa yaya? Papá, ¿quienes fueron los hombres malos que te dieron? Papá, ¿por qué los hombres malos te robaron la bicicleta? Papá, ¿por qué no hay platanito?", le suele preguntar el niño sin que muchas veces él no pueda contestar.

"Yo trato de esconder mi rabia, mi indignación y de responderle de la forma más simple posible, pero él me hace nuevas preguntas intentando entender la realidad", precisó el científico.