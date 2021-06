Comitiva gubernamental visita agromercados de La Habana para inspeccionar "nueva política de comercialización"

Cola en el mercado de Dragones Foto © Foto: Tribuna de La Habana

Una comitiva gubernamental presidida por el viceprimer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, y el Primer Secretario del Partido Comunista en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, efectuó este sábado un recorrido por cuatro mercados agropecuarios de nuevo tipo en La Habana para inspeccionar la aplicación de la Política de Comercialización Agrícola que entró en vigor el pasado 4 de junio.

La prensa oficialista informó de la visita, en la que los funcionarios estuvieron acompañados el Gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata.

La gira se inició en el remozado mercado Plaza Ayestarán, ubicado en el límite de los municipios de Plaza de la Revolución y Cerro, donde el Viceprimer ministro elogió la calidad y los precios asequibles de las hortalizas, viandas, frutas y granos que allí se expenden, así como de las conservas provenientes de las minindustrias.

El dirigente indicó mejorar el cuidado de la imagen y limpieza de las tarimas y agilizar la implementación del comercio electrónico para facilitar el pago a los productores y la gestión de compra por parte de la población.

El coordinador de Programas del Gobierno de La Habana, Julio Martínez Roque, explicó a la prensa que la Empresa de Mercados Agropecuarios se está desintegrando en estos momentos y sus activos pasan a la Empresa Provincial de Acopio, con un nuevo modelo de gestión que asegura el pago al momento los productores mediante el uso de tarjetas electrónicas.

Otros mercados serán administrados por empresas agropecuarias estatales, cooperativas de créditos y servicios y unidades básicas de producción cooperativa.

En el caso de la Plaza Ayestarán, el responsable de abastecerlo y administrarlo es la Empresa de Transporte Agropecuario (ETA) de Pinar del Río, perteneciente al Grupo Empresarial Tabacuba, que desde el 13 de junio se encarga de garantizar la existencia de 26 productos, nueve de ellos elaborados en las minindustrias.

El periódico Tribuna de La Habana entrevistó a varios clientes que dijeron estar satisfechos por la calidad y precio de las mercancías adquiridas, así como por la atención de los dependientes, pero expresaron su incomodidad por las casi cuatro horas que debieron permanecer en la cola para acceder al establecimiento.

Varios lectores del reportaje se quejaron en comentarios de la edulcorada visión del reportaje.

"Que vaya al agro de 42 y 19 en Playa... Un mazo de lechuga "churrada" en 20 pesos, y un aguacate del tamaño de una guayaba del Peru en igual precio. Los otros productos por el estilo... Yo nada mas que pude comprar eso.. Mi monedero no daba para más...", asegura uno de los comentaristas.

La gira prosiguió con una visita al Mercado La Palma del municipio de Arroyo Naranjo, gestionado por la EAH. Allí la comitiva gubernamental apreció "el surtido de especies agrícolas, así como su adecuada presentación y la asequibilidad de los precios".

Las fotos y descripciones del reportaje oficialista contrasta con reportes previos divulgados en las redes sociales, donde los cubanos se quejan de los mercados vacíos.

En febrero por ejemplo, el activista Oscar Casanella mostró las estanterías completamente vacías del agromercado ubicado en 19 y B, en el Vedado, principalmente administrado por vendedores privados.

“Estos son los resultados de los topes de precios a los productos”, dijo Casanella. “El pueblo de Cuba necesita libertades económicas. Necesitamos mercado libre”.

En las últimas semanas, tras la entrada en vigor de la nueva normativa de distribución, las autoridades han insistido en la necesidad de generar confianza en los productores a través de la garantía de pago inmediato, la única manera de que éstos se sientan motivados para surtir según el nuevo mecanismo.

El último lugar visitado por la comitiva oficialista fueron los mercados Egido y La Muralla, situados en los municipios de La Habana Vieja y Centro Habana.

En el primero, los visitantes orientaron establecer un sistema de entrega a domicilio e impulsar las transacciones digitales para el pago.

En el local ubicado en el corazón del Barrio Chino se destacó el sistema de autoservicio pero se recomendó revisar la plantilla de 16 trabajadores para un local tan pequeño y con solo dos pesas, así como valorar la posibilidad de climatización.

En todos los mercados visitados no había el menor rastro de carne. Según explicó a la prensa el Coordinador de Programas del Gobierno de La Habana, "debido a la situación económica por la que atraviesa el país, el Estado no está en condiciones de abastecer esos mercados, y los precios establecidos no son atractivos para los productores".

Bajo un titular elocuente ("Productos cárnicos: una post data necesaria") la prensa oficialista aseguró que "en estos momentos se valoran un grupo de propuestas para incentivar su concurrencia".