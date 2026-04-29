Madre cubana cocina con lo poco que tiene para alimentar a sus hijas y desata ola de reacciones

Una madre cubana identificada en Facebook como Gely la flaki se convirtió en el centro de una ola de reacciones en toda América Latina tras publicar un video en el que prepara croquetas caseras para sus dos hijas pequeñas usando únicamente los huesos sobrantes de un pollo cocinado el día anterior, tres malanguitas, ají cachucha, harina, leche y condimento Goya.
El video, titulado «Cómo se sobrevive en Cuba», dura poco más de seis minutos y muestra con crudeza las carencias simultáneas que enfrenta esta familia: sin ajo, sin cebolla, sin pañales y con apenas los restos de una comida anterior para improvisar el almuerzo de sus hijas, una de dos años y otra de cinco.
«Pienso que no va a hacer falta tanto, porque eso es más hueso que carne», dice la mujer mientras pone los huesos a hervir para extraer el caldo que servirá de base a las croquetas.
«Al que no me conoce, yo tengo dos niñas pequeñas, una de dos años y una de cinco. Ya la pueden sentir. Y ahora mismo, la más pequeñita de dos años, como no tengo pañales, se acaba de orinar en el piso», explica sin dejar de cocinar.
La escena condensa en pocos minutos múltiples privaciones: alimentaria, de higiene básica y de insumos para el cuidado infantil, una realidad que otras madres cubanas también han documentado en redes sociales ante la imposibilidad de costear un paquete de pañales que puede valer el triple del salario mensual promedio.
Al final del video, su hija mayor, Angie, aparece comiendo las croquetas con entusiasmo. «Angie loca por comer porque Angie se las comió crudas», dice la madre con una mezcla de orgullo y alivio.
Los comentarios reflejan el impacto emocional que generó el video en usuarios de México, Venezuela, Colombia, Argentina, Puerto Rico, España y decenas de países más.
Una cubana residente en el exterior lo resumió así: «Así vivimos en Cuba, y realmente es más difícil de lo que muestras, gracias a Dios tenías agua y corriente».
Otra usuaria apuntó: «Cuando en Cuba no había la necesidad extrema que hay ahora, ya se hacían esas croquetas de pura harina con sabor a algo, maté el hambre muchas veces con eso. Este es el cubano de a pie. La mayoría. Y es afortunada porque no todos tienen esa harina para hacer algo que comer. Esta es la realidad de Cuba».
El video de Gely la flaki se enmarca en una tendencia creciente de cubanos que documentan su supervivencia cotidiana en redes, desde madres que cocinan a las tres de la madrugada para aprovechar los momentos en que regresa la electricidad, hasta familias que preparan tamales con plátano verde ante la falta de maíz.
La crisis alimentaria que vive Cuba en 2026 es considerada por el 80% de la población como más grave que el Período Especial de los años 90, según el Food Monitor Program.
El mismo organismo reportó que cinco provincias se encuentran en niveles críticos de inseguridad alimentaria y que el 96,91% de los cubanos carece de acceso adecuado a alimentos, mientras el 25% se acuesta sin cenar y el 29% de las familias ha eliminado una comida diaria.
Las muertes por desnutrición aumentaron un 74,42% entre 2022 y 2023, de 43 a 75 fallecidos, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en un país que importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos tras décadas de colapso de la producción agrícola bajo la dictadura.
«Esto es cocinar con lo que hay a la mano, increíble lo que hace una madre», escribió una usuaria en los comentarios, sintetizando lo que millones de personas pensaron al ver el video.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación de la crisis alimentaria en Cuba en 2026?
La crisis alimentaria en Cuba en 2026 es más grave que el Período Especial de los años 90, según el 80% de la población. El Food Monitor Program reporta que cinco provincias están en niveles críticos de inseguridad alimentaria, con el 96,91% de los cubanos careciendo de acceso adecuado a alimentos.
¿Qué impacto tienen los apagones en la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones prolongados afectan la vida cotidiana de miles de familias cubanas, complicando tareas básicas como cocinar y conservar alimentos. Las familias deben improvisar soluciones, como cocinar con carbón o leña, y enfrentar la frustración de escuchar continuamente a sus hijos pedir comida en medio de la oscuridad.
¿Cómo sobrevive la población cubana ante la falta de recursos básicos?
Los cubanos sobreviven improvisando con los recursos limitados disponibles. Madres documentan en redes sociales cómo cocinan con lo poco que tienen, a menudo en condiciones precarias, para alimentar a sus familias. La falta de electricidad y productos básicos lleva a muchas familias a depender de la solidaridad vecinal y de las remesas del exterior.
¿Qué denuncias han surgido sobre la crisis en Cuba?
Muchas denuncias en redes sociales exponen la precariedad y la falta de atención gubernamental. Madres cubanas cuentan sus experiencias y dificultades, como cocinar sin electricidad o enfrentar críticas por su apariencia mientras viven en la pobreza. Estas denuncias reflejan la desesperación y el abandono que sienten las familias cubanas.
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