Actriz cubana madre de tres niñas acaba en la estación de policía tras intentar comprar comida en La Habana

La actriz cubana Madai Fadraga, madre soltera de tres hijas, se dirigió en las primeras horas de la mañana de este martes a una estación de policía para denunciar el mal procedimiento de oficiales que organizaban la cola de una tienda adonde se dirigió a intentar comprar alimentos.

En redes sociales, Fadraga contó que estuvo a las cinco de la mañana frente a la tienda, respetando las medidas de restricción, pues antes de esa hora no se permite presencia de personas en las calles debido a las medidas por la pandemia del coronavirus en la capital cubana.

Según relató, un oficial se apareció entonces a organizar la cola y de pronto salieron personas de todas partes, algo que contradice las medidas sanitarias. Fadraga, que vive en la misma cuadra del establecimiento, trató de explicar su situación al capitán, comentándole que tenía tres niñas que alimentar.

La actriz le dijo que no podía haber nadie allí que no fuera de la misma cuadra, pero el oficial no escuchó, incluso después de advertir que no podía haber nadie cerca de la tienda a esa hora. “Es un sinvergüenza”, dijo la joven.

“Tuve que despertar a las 5 y media de la mañana a mis hijas e irme para la estación de policía para ponerle una denuncia por sinvergüenza, pero al final nadie toma una declaración porque se cubren entre todos”, aseveró.

“El pobre policía que estaba ahí, que trató de resolverme la situación de manera momentánea, me mandó a ver otra persona. Yo no soy revendedora, ni hago negocios en las colas. En más de un año he hecho cola dos veces”, expuso.

Asimismo, Fadraga dijo que su refrigerador estaba “vacío” y se mostró pesimista de que la situación cambiara. La actriz advirtió que no estaba pidiendo dinero “como ocurrió el viaje pasado que malinterpretaron todo”. “Lo que quiero es que se le dé solución a la mierda de país en la que vivo...Porque tengo 3 hijas chiquitas y yo si no me puedo ir en lancha”, expresó.

Aunque no especificó el nombre de la tienda o la zona donde tuvieron lugar los acontecimientos, anteriormente, Fadraga había dicho que vivía en el municipio Playa, cerca de las tiendas Zona+ (en MLC) y Le Select (en CUC).

En septiembre de 2020, la joven explotó por las diferencias entre ambos mercados, calificando como una "falta de respeto" que la población estuviera dividida entre los que solo cuentan con CUC y los que tienen moneda extranjera o podían recibirla. Fadraga observó que la tienda en CUC estaba vacía y "los mostradores lo que tienen son tres pozuelos", mientras que la otra lucía mucho más abastecida.

La joven advirtió que protestaría si era necesario por lo que estaba sucediendo. “En este país yo no tengo nadie, ni primos ni hermanos (…) Mis padres viven del gobierno allá porque están enfermos”, dijo.